Le nuove puntate del trono Over di Uomini e donne sono state registrate lo scorso 14 maggio negli studi Elios di Roma e dove, stando alle anticipazioni fornite dal sito 'Il Vicolo delle news' è successo un po' di tutto. Clima infuocato nello studio di Maria De Filippi dove il parterre è stato rivoluzionato tra addii e ritorni.

Pamela Barretta è tornata nel programma dopo la fine burrascosa con Stefano, reo di aver mandato alcuni messaggi compromettenti a Roberta. Lite furibonda tra Barbara De Santi e Armando Incarnato, con accuse reciproche tra i due, terminata con l'abbandono dello studio da parte del cavaliere. Anche Ida Platano si è rifugiata dietro le quinte, dopo un'accesa discussione con Riccardo.

Uomini e donne, registrazione del 14 maggio: Armando abbandona il trono over

A poche settimane dalla conclusione di questa stagione di Uomini e donne, non c'è pace per il trono over che, mai come quest'anno, è stato ricco di colpi di scena.

U&D, spoiler ultima registrazione: Armando abbandona dopo una violenta lite con Barbara

Nelle scorse puntate i telespettatori hanno assistito al ritorno in studio di Ida, richiamata dall'ex Riccardo, ma nella registrazione dello scorso martedì, i due si sono ritrovati nuovamente a discutere, con la Platano che ha accusato Riccardo di non fare nulla per riconquistarla. L'acceso diverbio si è poi concluso con l'uscita di Ida, seguita dall'ex compagno il quale ha tentato una nuova riconciliazione. Fuochi d'artificio anche tra Barbara e Armando, protagonisti di una furibonda lite che ha occupato gran parte della registrazione.

Da quanto si apprende, tutto sarebbe partito da un'accusa di Barbara al cavaliere, reo di ritenerla una spia. Incarnato in effetti, sostiene che la dama sia a conoscenza di alcune cose che lui avrebbe detto solo alla redazione. Non contento, accuserà anche Gemma e Valentina di percepire un compenso economico per stare a Uomini e donne. Da qui, sono partite scintille tra Armando e Barbara, con quest'ultima che è arrivata persino a mettere in mezzo la vita privata dell'uomo. Il cavaliere, stanco e irritato dalla situazione, si è alzato ed ha abbandonato lo studio di Maria De Filippi.

Anticipazioni Uomini e donne: Barbara in lacrime dopo la lite con Armando

Barbara De Santi, secondo le anticipazioni riportate dal sito 'Il Vicolo delle news', dopo l'addio di Armando, ha continuato con le sue lamentele, tanto che in più occasioni è tornata sull'argomento mettendosi anche a piangere e lasciando di stucco il suo corteggiatore Massimiliano. In attesa di scoprire se Armando farà ritorno al trono over, veniamo a sapere che tra Stefano e Pamela le cose non sono andate per il verso giusto.

I due, dopo le rivelazioni di Roberta nella scorsa registrazione, hanno deciso di troncare la loro relazione. La Barretta ha deciso di sedersi di nuovo nel parterre femminile di Uomini e donne, pronta a fare nuove conoscenze, mentre Stefano ha deciso di non restare nel programma.

In attesa di ulteriori sviluppi, si ricorda che quanto avvenuto nell'ultima registrazione del trono over di Uomini e donne, verrà trasmesso la prossima settimana su Canale 5 nel consueto orario delle 14:45.