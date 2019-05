Uomini e Donne, Tina rovescia un secchio d'acqua su Gemma, il pubblico protesta: 'Penoso'

La puntata di Uomini e donne che è appena andata in onda su Canale 5, ha fatto storcere il naso a gran parte dei telespettatori: al termine del consueto appuntamento con il Trono Over, infatti, Tina Cipollari si è resa protagonista di un episodio ritenuto da molti "penoso".

L'opinionista, per ribattere all'ennesima frecciatina che le aveva lanciato Gemma Galgani, le ha tirato un secchio d'acqua fredda addosso: se in studio le risate hanno avuto la meglio sulle critiche, sui social network sono stati in moltissimi a dirsi indignati dal trattamento che continua a ricevere la dama torinese.

Molti fan di U&D contro Tina: 'Ha superato il limite'

Mercoledì 15 maggio, Tina Cipollari si è resa protagonista di un momento che non è piaciuto quasi a nessuno: alla fine della puntata odierna di Uomini e Donne, infatti, la vamp ha sorpreso tutti lanciato un secchio d'acqua addosso a Gemma Galgani.

Il motivo che ha spinto l'opinionista a scagliarsi per l'ennesima volta contro la dama del Trono Over, è stata una battuta che la stessa ha fatto nel corso della registrazione: "È uscita fuori, sarà andata a mangiare la sua solita merendina".

Prima che Maria De Filippi potesse intervenire, la romana è entrata di corsa in studio ed ha tirato dell'acqua fredda sulla "rivale" e sulle altre dame che le erano sedute accanto.

Mentre Gianni Sperti e gran parte del pubblico presente se la ridevano per quello che era appena accaduto, Armando si è alzato, è andato ad offrire la sua giacca a Gemma per non farle prendere freddo ed ha detto: "Tutto questo è esagerato".

Il pensiero del napoletano, è lo stesso che hanno espresso la maggior parte dei telespettatori sui social network: sono stati migliaia, infatti, i commenti che sono stati scritti contro Tina su Twitter e su Instagram.

"La sua mossa di oggi è stata orribile", "Ha superato il limite. Deridere e ridicolizzare una persona così in pubblico, è davvero squallido", "Non è possibile una cosa del genere, non la può passare liscia", questi sono solo alcuni dei messaggi con i quali gli utenti del web hanno protestato per quello che la Cipollari ha fatto alla donna di 69 anni.

Maria De Filippi si scusa con Gemma

Il siparietto che è nato successivamente tra Tina e Gemma, è stato anche piuttosto divertente: l'opinionista ha raggiunto la dama di U&D dietro le quinte e l'ha fatta rientrare in studio con addosso un accappatoio e delle ciabatte di stoffa.

La Galgani è stata al gioco, non si è fatta intimorire dal secchio d'acqua fredda che le è stato lanciato addosso e per questo ha raccolto tantissimi consensi da parte del pubblico da casa.

L'unica ad essere intervenuta a favore della Galgani dopo questa scena che non è piaciuta quasi a nessuno, è stata Maria De Filippi: la conduttrice, infatti, ha regalato alla torinese un mazzo di fiori per scusarsi per quello che era appena successo.

Non è la prima volta, comunque, che la Cipollari si rende protagonista di un episodio del genere: in passato, infatti, la romana ha tirato un bicchiere d'acqua su Gemma e poi le ha buttato una torta in faccia; anche in quei casi, i telespettatori si sono schierati a favore della bistrattata protagonista di Uomini e Donne.