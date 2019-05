Nuovo appuntamento con le novità su Un posto al sole, la soap opera che ogni giorno conquista sempre più telespettatori su Rai 3. Nelle puntate in onda dal 27 al 31 maggio, Vittorio scoprirà il segreto di Patrizio mentre Clara dimostrerà un interesse sempre più crescente per Alberto. Infine scoppierà una violenta lite tra Catello e Salvatore.

Un posto al sole: Clara gelosa di Alberto

Le anticipazioni di Un posto al sole, incentrate sulle puntate in onda da lunedì 27 a venerdì 31 maggio segnalano che Vittorio scoprirà che Patrizio fa uso di sostanze stupefacenti. Il giovane Del Bue, a questo punto, tenterà di riportarlo sulla retta via. Nel frattempo Franco si avvicinerà nuovamente ad Angela dopo la partenza di Bianca per un parco di divertimenti. Clara, invece, sarà gelosa delle donne che Alberto Palladini (Maurizio Aiello) porta ogni sera a casa.

Upas, anticipazioni al 31 maggio: Clara gelosa di Alberto, Patrizio nei guai

Marina (Nina Soldano) a questo punto, non potrà fare a meno di notare lo strano comportamento della domestica, tanto da coinvolgerla in un piano contro Alberto.

Anticipazioni Un posto al sole: Patrizio si droga

Patrizio, invece, deciderà di disintossicarsi dalla droga, dopo aver parlato a lungo con Rossella. Purtroppo i propositi non avranno i risultati sperati mentre Vittorio scoprirà che il giovane Giordano fa uso di droga per dimenticare la figlia di Silvia.

Allo stesso tempo, Alex rischierà di perdere il posto al Vulcano per colpa di un grattacapo mentre Cerruti chiederà la complicità di Bice per scegliere il nome del padrino del piccolo Lorenzo.

Lite tra Catello e Salvatore

Stando alle trame di Upas, trasmesse dal 27 al 31 maggio si apprende che la dipendenza dalle sostanze stupefacenti metterà nei guai Patrizio soprattutto dopo aver litigato furiosamente con Rossella, tanto che anche i genitori Raffaele e Ornella verranno a sapere del suo problema.

Nel frattempo Filippo e Roberto Ferri informeranno Marina della loro linea imprenditoriale, se l'arrivo di Alberto non compromettesse tutto. Catello, invece, sarà molto rammaricato per non essere stato scelto come padrino di Lollo, tanto da litigare furiosamente con il figlio Salvatore. A tal proposito, il ragazzo sarà consolato invano da Guido.

Il Giordano e Rossella fanno pace?

Palladini sarà sempre più convinto di rubare il progetto di Ferri mentre Marina continuerà ad ostacolare la sua ascesa all'interno dei Cantieri.

Intanto Cerruti confesserà a Marinella di essere vicino alla scelta del padrino del battesimo di Lorenzo dopo aver avuto un recente incontro galante. Raffaele e Ornella, invece, prometteranno a Patrizio di sostenerlo nella difficile battaglia della disintossicazione. A tal proposito, il giovane Giordano cercherà di rimediare ai suoi errori parlando con Rossella, se qualcosa non andasse storto. Come avanzerà la storia? Le nuove anticipazioni su Un posto al sole lo sveleranno.