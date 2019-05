Continuano le vicende dei protagonisti della celebre e amatissima soap partenopea “Un posto al sole. Le puntate che andranno dal 10 al 14 giugno 2019 saranno ricche di colpi di scena. Primo tra tutti la reazione di Guido, spaesato dopo aver appreso di essere lui il padre di Lorenzo.

Diego tornerà centrale nei suddetti episodi e comincerà a destare nuovamente la preoccupazione di suo padre Raffaele a causa dei suo comportamento dopo aver appreso le novità sul conto di Beatrice. Sul versante affaristico, ci sarà Roberto Ferri che, dopo aver appreso delle macchinazioni di Palladini ai danni del suo progetto, comincerà a pensare ad un modo per fargliela pagare. Vittorio, invece, si ritroverà faccia a faccia con Mia, la sorellina di Alex, e il loro incontro non sarà di certo tutto rose e fiori.

Un Posto al Sole: anticipazioni dal 10 al 14 giugno 2019

Un nuovo evento drammatico, invece, scuoterà nuovamente gli animi dei frequentatori del Vulcano: Mimmo e Maurizio organizzeranno una nuova rapina ignari del fatto che Arianna porta con se una pistola.

La scoperta di Guido e la sua reazione confusa

Guido. dopo aver appreso di essere il padre di Lorenzo, rimarrà letteralmente sconvolto e comincerà a pensare a come reagire di fronte a questa nuova realtà. Vittorio farà il suo incontro con Mia, la sorella di Alex, ma tra i due le cose andranno tutt’altro che bene.

Andrea e Arianna riceveranno a sorpresa la visita di un’assistente sociale che metterà in dubbio le loro certezze in merito alla possibilità di adottare un bambino.

Maurizio e Mimmo organizzeranno una nuova rapina

Raffaele comincerà a mettere da parte tutte le sue preoccupazioni per i figli, ma proprio quando sembrerà sul punto di essersi rilassato, scoprirà qualcosa riguardo uno dei due che lo metterà nuovamente in allarme. Guido apparirà ancora turbato per la sua nuova condizione ma ben presto dovrà fare i conti con la realtà e rivelare il tutto anche a Vittorio.

Come reagirà il giovane Del Bue?

Domenico e Maurizio, incuranti della loro bocciatura imminente, decideranno di mettere a segno un nuovo colpo. I due ragazzi dell’istituto di periferia decidono infatti di compiere un nuovo furto al Bar Vulcano, inconsapevoli del fatto che Arianna ha con se un’arma. Maurizio e Domenico compiranno il loro furto al locale di Silvia e ciò avrà delle conseguenze piuttosto traumatiche per tutti i frequentatori del locale.

Diego, ancora in crisi per la fine della sua relazione con la Lucenti, scoprirà con sommo dispiacere che la donna ha un nuovo compagno. Riuscirà a tenere sotto controllo la sua gelosia? Per Guido arriverà anche il difficile momento di affrontare Salvatore dopo tutte le menzogne che gli sono state raccontate. Riusciranno ad avere un confronto pacifico?

Roberto scoprirà che Alberto sta facendo di tutto per portare al fallimento il suo progetto e per questo motivo deciderà di fargliela pagare.

Guido, dopo aver chiarito la situazione anche con Cerruti, deciderà di voltare pagina e di iniziare finalmente una vita nuova con la sua famiglia. Per Serena arriverà un importante cambiamento in merito alla sua situazione lavorativa. Alex invece comincerà a mostrarsi titubante sulla sua permanenza in terrazza, ma Vittorio farà di tutto pur di convincerla a restare.