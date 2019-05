Continuano le vicende dei protagonisti della celebre e amatissima soap partenopea “Un posto al sole”. Nel corso della prima settimana di giugno saranno molteplici i colpi di scena. La vicenda che farà più scalpore sarà sicuramente quella che coinvolge i vigili urbani del comando di Napoli. Durante la settimana, infatti, assisteremo ad un cambiamento quasi inaspettato del comandante Del Bue che, a sorpresa, chiederà la mano della sua compagna, Mariella Altieri.

La vicenda si concluderà con un finale del tutto inaspettato, la donna infatti, rifiuterà la proposta di matrimonio di Guido e in preda ai sensi di colpa deciderà poi di rivelargli tutta la verità su suo figlio Lorenzo.

Mariella rifiuterà la proposta di matrimonio di Guido

Nel corso della settimana che andrà dal 3 a 7 giugno, l’attenzione sarà focalizzata sulla coppia Altieri- Del Bue. Sotto consiglio di Bice, Salvatore e Mariella decideranno di affidare il compito di fare da padrino a Lorenzo a Michele Saviani e sarà proprio mentre Cerruti cercherà di comunicare la notizia al noto giornalista che entrerà in scena Guido, pronto a sollevare il collega dall’equivoco in cui si caccerà parlando con Michele.

un posto al sole: Mariella dirà la verità a Guido su Lorenzo

Guido, dopo aver aiutato Salvatore, a sorpresa deciderà di fare un passo importante: sposare Mariella. Prima di comunicare la sua intenzione alla compagna, manifesterà il suo intento ad Assunta e, dopo aver ottenuto la sua benedizione, correrà dalla sua amata per chiederle la mano. Sarà proprio in quel momento che il comandante verrà profondamente deluso. Mariella a sorpresa rifiuterà la sua proposta di matrimonio provocando nell’uomo sconcerto e disperazione. La donna, però, subito dopo verrà assalita dai sensi di colpa e dall’imbarazzo per tutte le bugie che ha raccontato all’uomo che ama.

La verità su Lorenzo

Stando a quanto anticipato dal settimanale Nuovo tv, la Altieri dopo un iniziale momento di confusione, deciderà di rivelare tutta la verità a Guido circa la paternità di Lorenzo. L’uomo rimarrà senza parole dopo aver ascoltato la sua compagna e, se da un lato risulterà felice per la notizia, dall’altro sarà fortemente deluso per tutte le menzogne che gli sono state raccontate nel tempo. Ma i due riusciranno a superare anche questa e a godersi la loro famiglia?

E Salvatore, come la prenderà?

Ciò che appare chiaro è che questa storia avrà dei risvolti che si protrarranno a lungo nel tempo e, stando a quanto anticipato da Antonella Prisco che nella soap interpreta Mariella, sta per fare il suo ritorno in maniera ingombrante nella vita di Guido anche Assunta (Daria D’Antonio). In casa Del Bue si prospettano tempi davvero movimentati.