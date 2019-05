La soap opera 'Un posto al sole' continua a essere seguita da milioni di telespettatori italiani che non perdono un appuntamento della fiction capace di superare le cinquemila puntate dopo vent'anni di successi. Le anticipazioni dell'episodio del 28 maggio, in onda su Rai 3 alle ore 20:25, svelano che sarà al centro delle trame il personaggio di Patrizio (Lorenzo Sarcinelli). Quest'ultimo comincerà a destare la preoccupazione degli amici per il fatto che ha un continuo stato d'euforia.

Vittorio si renderà conto che l'amico nasconde un segreto e vorrà aiutarlo a uscire dal periodo di crisi. La lontananza dalla città di Napoli non ha permesso al figlio di Raffaele (Patrizio Rispo) di dimenticare l'amore nutrito nei confronti di Rossella (Giorgia Gianetiempo). La relazione con l'ex fidanzata è terminata per via della scelta di Rossella.

Vittorio preoccupato per l'amico che fa uso di anfetamine per la fine della storia con Rossella

Il giovane Del Bue si renderà conto che Patrizio fa uso di anfetamine e s'impegnerà in prima persona per far uscire l'amico da questa situazione.

Upas, spoiler del 28 maggio: Vittorio scopre che Patrizio fa uso di anfetamine

Non si tratterà di un'impresa facile ma Vittorio (Amato D'Auria) non vorrà abbandonare l'amico in questo momento complicato della sua esistenza. Il figlio di Ornella (Marina Giulia Cavalli) non si è potuto godere il ritorno al caffè Vulcano, dove i colleghi sono stati contenti di rivederlo. Patrizio e Vittorio sono molto amici e non estitano ad aiutarsi reciprocamente per superare vicende complesse. Il giovane Del Bue vorrà riuscire nell'intento di permettere all'amico di disintossicarsi del tutto.

Il piano della signora Giordano per liberarsi del Palladini

Un altro capitolo riguarda il personaggio di Marina (Nina Soldano). Quest'ultima non avrà intenzione di arrendersi di fronte al comportamento di prevaricazione di Alberto che pensa di essere divenuto il padrone delle imprese Viscardi dimenticandosi della spartizione dei ruoli. L'imprenditrice sarà sicura di aver trovato la soluzione giusta per risolvere tutti i suoi problemi dopo essersi accorta dello strano rapporto tra Clara e Alberto (Maurizio Aiello).

La partenza di Franco con la figlia

La madre di Elena (Valentina Pace) potrebbe avere in mente di coinvolgere nel piano la cameriera del dottor Palladini approfittando dei litigi tra Clara (Imma Pirone) e l'avvocato. La famiglia Boschi proverà a mettere da parte le tensioni dovute alla vicenda di Prisco (Fabio De Caro). La partenza di Franco e di Bianca in un parco divertimenti potrà rappresentare il giusto pretesto per lasciare il passato alle spalle dopo le ultime incomprensioni con Angela.