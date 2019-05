Continuano a sorprendere milioni di telespettatori italiani le vicende dei protagonisti della longeva soap opera di Rai tre, 'Un posto al sole' che si distingue per la capacità di attirare l'attenzione di un pubblico eterogeneo. Lunedì 6 maggio ha avuto inizio una nuova settimana in compagnia del prodotto televisivo che aumenta la suspense grazie alla presenza di ulteriori cambiamenti. La concentrazione deve essere posta intorno all'appuntamento di martedì 7 maggio: si tratta della puntata numero 5247.

Anticipazioni Un Posto Al Sole 7 maggio

Le anticipazioni dell'episodio di stasera rivelano che sarà al centro dell'attenzione la figura di Roberto, alle prese con un periodo complesso nella sua esistenza per una serie di vicissitudini pronte a complicare la situazione familiare dell'uomo. L'imprenditore si troverà distrutto per via dei sensi di colpa che lo stanno facendo ricadere nella depressione. La morte di Tommaso ha sconvolto Filippo (Michelangelo Tommaso) e il padre: i due hanno avuto reazioni differenti.

L'ex marito di Marina (Nina Soldano) comincerà a sentire il dispiacere per il modo in cui non è riuscito a instaurare un rapporto con quel figlio che non ha mai accettato del tutto. Il Ferri ha sempre pensato che Tommaso fosse semplicemente interessato ai soldi, senza nutrire alcun tipo di sentimento.

Le intenzioni del dottor Ferri per rimediare a questa situazione

Gli spoiler sottolineano che Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) s'impegnerà a trovare una soluzione per avvicinarsi al figlio defunto.

Un altro capitolo riguarda il personaggio di Mimmo che non ha alcuna intenzione di rinunciare all'amore nutrito nei confronti di Rossella. Domenico, dopo aver fatto i conti con la lite con Rossella (Giorgia Gianetiempo), verrà nuovamente ferito nell'orgoglio per un'altra vicenda. Questo retroscena farà cadere nello sconforto lo studente del professor Scaglione che non saprà in che modo comportarsi e tale novità sarà pronta per avere delle conseguenze nell'animo del ragazzo.

I dubbi di Guido dopo la reazione di Cinzia

Domenico si troverà a fare una scelta importante e questa situazione potrebbe spingere il giovane uomo a riprendere strade sbagliate. Maurizio tenterà di convincere l'amico a fare un'altra rapina al bar Vulcano e, preso dalla delusione, Mimmo potrebbe finire per accettare questa richiesta. Nel frattempo Guido (Germano Bellavia) dovrà pensare al modo in cui comportarsi con Cinzia, in quanto la donna non ha alcuna intenzione di cedere di fronte alla lettera mandata dall'avvocato Poggi.

Questa reazione dell'ex fidanzata farà capire al comandante che la situazione è più complicata del previsto.