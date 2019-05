Continuano le avventure degli abitanti di palazzo Palladini che, da oltre vent'anni, tengono alta la concentrazione del pubblico, come dimostra l'arrivo di nuovi personaggi pronti a creare delle curiosità inaspettate. Un esempio si ritrova nella figura di Alex che, con il passare delle puntate, è divenuta sempre di più una delle protagoniste femminili indiscusse del prodotto televisivo. La ragazza ha sempre dimostrato di essere innamorata di Vittorio, ma la presenza ostacolante di Anita ha oscurato i suoi sentimenti.

Pubblicità

La giovane donna ha perso il lavoro come grafica ed è stata assunta da Silvia al bar Vulcano, dove ha stretto amicizia con la proprietaria. Mercoledì 1 maggio sarà trasmessa la puntata della soap opera, in quanto si tratta di un giorno dedicato alla festa dei lavoratori, ma i fan possono essere contenti in quanto verranno mandati due appuntamenti il 2 maggio. Gli spoiler della puntata di Un posto al sole di domani svelano che sarà al centro dell'attenzione il personaggio di Filippo (Michelangelo Tommaso) che sta vivendo un momento difficile dopo essersi recato in Messico con il padre per aiutare Tommaso.

Le valutazioni di Filippo

Il marito di Serena (Miriam Candurro) è chiamato a prendere una decisione importante e per questo motivo il dottor Sartori si troverà alle prese con continue tensioni per via di questa situazione. Filippo non ha mai pensato di lasciare al suo destino il fratello, nonostante ciò che è avvenuto in passato con Tommaso. Lo stesso discorso vale per Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) che, dopo un iniziale tentennamento, ha deciso di tornare sui propri passi e accompagnare il figlio a trattare con i messicani.

Pubblicità

Un altro capitolo riguarda il rapporto tra Giulia e Denis, alle prese con i dubbi. La madre di Niko (Luca Turco) e il compagno, dopo una serie di incomprensioni, dovute anche alla gelosia della signora Poggi, decideranno finalmente di giungere a un chiarimento.

Le intenzioni di Vittorio

I due innamorati hanno vissuto un periodo di lontananza, poichè Denis ha confessato alla donna di essersi scambiato un bacio con una sua amica. Giulia potrebbe tornare ad avere fiducia nei confronti di Denis, dopo aver fatto le dovute valutazioni, chiedendo consiglio all'amica Ornella (Marina Giulia Cavalli).

Un altro capitolo riguarda il personaggio di Vittorio (Amato D'Auria), alle prese con un periodo complicato per via del rapporto con Alex. Il giovane Del Bue vorrà impegnarsi per convincere Alessandra della sua sincerità. Il radiofonico si è scambiato un bacio con la dipendente del caffè Vulcano, ma la ragazza mostra di avere dei dubbi.