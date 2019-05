Prosegue l'appuntamento settimanale con la soap opera di Rai tre, 'Un posto al sole' ambientata nello storico palazzo Palladini e ispirata alla serie australiana intitolata "Neighbours". Il prodotto televisivo che va in onda da oltre vent'anni sul piccolo schermo riesce ad attrarre l'attenzione dei milioni di telespettatori italiani grazie all'arrivo di new entry, così come per il ritorno di personaggi storici.

Gli spoiler dell'episodio di giovedì 23 maggio in onda alle ore 20:45 fanno notare che sarà al centro dell'attenzione delle trame la figura di Marina. Quest'ultima sarà stanca di subire le ingiustizie da Alberto che continua ad assumere un comportamento da padrone all'interno dell'imprese Viscardi, approfittando dell'assenza dell'amico. La situazione subirà delle complicazioni inaspettate al punto che la signora Giordano non saprà in quale modo gestire la vicenda per giungere alla dovuta conclusione.

Anticipazioni Un posto al sole di giovedì

La madre di Elena (Valentina Pace) si renderà conto che non c'è un minuto da perdere e deciderà di escogitare una strategia volta a mettere fuori gioco l'acerrimo rivale. L'ex moglie di Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) non potrà restare a guardare l'ascesa di Alberto (Maurizio Aiello) e si metterà alla ricerca di elementi che possano confermare la colpevolezza del legale.

Le intenzioni dell'imprenditrice, decisa a liberarsi della presenza di Alberto

Marina (Nina Soldano) vorrà togliere qualsiasi tipo di potere all'uomo che le sta rovinando l'esistenza, ma la Giordano non potrà contare sull'aiuto di Roberto, deciso a rimanere fuori dalla questione.

Il dottor Ferri continuerà a essere impegnato nel progetto del chartering, anche se dovrà convincere la moglie del figlio Filippo (Michelangelo Tommaso). Un altro capitolo riguarda i coniugi Giordano, alle prese con una notizia inaspettata. Ornella (Marina Giulia Cavalli) e Raffaele saranno felici del ritorno a palazzo Palladini del figlio Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) dopo che il ragazzo è stato distante per via dello stage nelle Langhe.

Il ritorno di Patrizio a palazzo Palladini

Il portiere potrà ritrovare il sorriso, dopo aver fatto i conti con la decisione di Diego che ha voluto trovare un'altra sistemazione.

Nel frattempo, riprenderanno le accese discussioni tra Andrea e Arianna (Samanta Piccinetti), dopo un periodo di quiete che ha fatto sperare in un cambiamento nel rapporto di coppia tra i due coniugi. Andrea (Davide Devenuto) non avrà intenzione di appoggiare la moglie nella scelta di portare un'arma al caffè Vulcano, ma dovrà tenere testa alla sicurezza e determinazione della consorte.