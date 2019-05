La soap opera 'Un posto al sole' da oltre vent'anni tiene incollati al piccolo schermo milioni di telespettatori italiani e si tratta di un record per la serie che ha raggiunto il traguardo delle cinquemila puntate. Proseguono le vicende degli abitanti di palazzo Palladini che hanno una vita frenetica e piena di cambiamenti: un esempio si ritrova nella famiglia Giordano. Gli spoiler degli appuntamenti che arrivano fino al 24 maggio fanno notare che sarà al centro dell'attenzione delle trame il personaggio di Patrizio.

Quest'ultimo comincerà a sentire la mancanza della città di Napoli nonostante sia contento del lavoro nelle Langhe. Il ragazzo non è mai riuscito a dimenticare l'amore nutrito nei confronti di Rossella e l'incontro con la studentessa ha fatto capire al giovane Giordano di essere ancora innamorato di lei. Inoltre Patrizio assumerà un comportamento differente che porterà a porsi delle domande. Raffaele ha vissuto un periodo di depressione per via della distanza dai figli come dimostrato dalla decisione di Diego (Francesco Vitiello) di trasferirsi nella nuova casa dopo aver accettato il lavoro come agente assicurativo.

Il portiere è sempre stato preoccupato per questa scelta del primogenito ma ha capito di non poter fermare le intenzioni del figlio e per questo motivo ha deciso di dargli un aiuto concreto.

Il ritorno del giovane Giordano

Il secondogenito di Ornella (Marina Giulia Cavalli) e Raffaele (Patrizio Rispo) penserà che sia giunto il momento per fare ritorno nella città di Napoli e di conseguenza vorrà riprendere il ruolo di cuoco ricoperto all'interno del bar Vulcano.

L'intento del giovane uomo sarà quello di riscuotere il meritato successo e dunque penserà di fare la scelta giusta riprendendo il lavoro nel bar di Silvia (Luisa Amatucci). Il ritorno a palazzo Palladini del giovane Giordano renderà felice il padre Raffaele che ha dovuto fare i conti con la decisione dell'altro figlio di trasferirsi nel nuovo appartamento in quanto più vicino all'attività lavorativa.

Un momento difficile per il dottor Ferri

Gli spoiler però, sottolineano che Patrizio nasconderà uno strano comportamento che creerà dei sospetti in quanto ha un iperattivo modo di fare.

Patrizio è stanco della vita condotta a Torino dove ha sentito la mancanza degli amici con i quali ha condiviso momenti importanti. Un altro capitolo riguarda il personaggio di Roberto che continuerà a pensare alla morte del figlio Tommaso. L'imprenditore partenopeo non riuscirà a superare questo drammatico momento, a differenza di Filippo impegnato a discutere con la moglie in merito all'eredità di Gigi Del Colle.