Prosegue l'appuntamento settimanale con la soap opera di Rai tre, 'Un posto al sole' che tiene alta l'attenzione dei milioni di telespettatori italiani messi di fronte a nuovi cambiamenti nella vita dei personaggi principali. Le anticipazioni delle puntate che vanno da lunedì 3 fino a venerdì 7 giugno svelano che sarà al centro delle trame il personaggio di Guido. Patrizio dovrà riflettere sulla richiesta di Rossella intenzionata a mantenere l'amicizia con il giovane Giordano.

Marina penserà di aver trovato la soluzione capace di risolvere i dubbi nei contrasti con il rivale Alberto. Il comandante Del Bue dovrà fare i conti con una serie di equivoci che vedono coinvolti Michele e Salvatore. L'uomo riuscirà a far ritornare la situazione alla normalità e il comportamento del padre di Vittorio (Amato D'Auria) si dimostrerà sorprendente dopo aver preso una decisione importante. Il Del Bue si dirà pronto per chiedere la mano di Mariella, convinto di fare la scelta giusta in seguito a una serie di valutazioni.

Alex vuole trasferirsi alla terrazza

Guido (Germano Bellavia) dimostrerà il proprio amore nei confronti dell'Altieri ma dovrà attendere la risposta della compagna. Il comandante deciderà che, prima di fare questa richiesta, sia il caso di parlare della situazione con Assunta per ricevere dei validi consigli dall'ex moglie. Nel frattempo il rapporto tra Alex e Vittorio procederà nel migliore dei modi ma gli ostacoli sono dietro l'angolo per complicare la vicenda.

La dipendente del bar Vulcano si dirà decisa a fare un passo importante e avvierà i preparativi per iniziare il trasloco alla terrazza. Alessandra dovrà comunicare questa intenzione alla madre e alla sorella.

Franco parte con gli altri amici di palazzo Palladini per il viaggio in un parco divertimenti

Un altro capitolo riguarda la famiglia Sartori rimasta colpita dal modo in cui Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) vorrebbe promuovere il progetto del chartering con i soldi di Serena (Miriam Candurro).

L'imprenditore dimostrerà di non aver alcuna intenzione di fare ritorno all'interno delle imprese Viscardi dove continuano le tensioni tra la Giordano e il Palladini. Alessandra, invece, sarà protagonista di una lite con la sorella Mia delusa dalla decisione della ragazza di trasferirsi a Posilllipo. La dipendente del bar Vulcano potrà contare sul supporto ricevuto da Vittorio. Alex comincerà a dubitare della propria scelta facendo i conti con le perplessità dopo aver parlato con la sorella e la madre.

Arriverà il giorno della partenza di Franco e degli altri amici pronti per accompagnare i rispettivi figli nel parco divertimenti. Infine il viaggio potrebbe essere rimandato per un imprevisto con Jimmy.