Nel corso della puntata di domani pomeriggio di "Verissimo" andrà in onda un'intervista di Silvia Toffanin ad Alessia Marcuzzi. La conduttrice romana parlerà della sua ultima esperienza all'Isola dei Famosi, e si soffermerà soprattutto sulla questione inerente lo scontro tra Riccardo Fogli e Fabrizio Corona.

Siccome il talk-show di Canale 5 è registrato, proprio in queste ultime ore sono trapelate le anticipazioni su quanto accadrà domani. A quanto pare, la bionda presentatrice si è detta alquanto dispiaciuta per quanto accaduto, ammettendo che avrebbe potuto gestire meglio la situazione.

Alessia Marcuzzi a Verissimo parla del caso Corona contro Fogli: 'Si poteva evitare'

Alessia Marcuzzi ha accettato di concedere un'intervista a "Verissimo", durante la quale ha svelato cosa pensa realmente della questione Riccardo Fogli. La popolare conduttrice ha ammesso di esserci rimasta male per quanto verificatosi all'Isola dei Famosi, senza rinunciare però ad assumersi le sue responsabilità. Infatti ha dichiarato che avrebbe potuto gestire sicuramente meglio la questione, opponendosi con maggior vigore alla diffusione in diretta di quel filmato.

A suo avviso, infatti, il video di Corona sul presunto tradimento della moglie di Riccardo Fogli conteneva dei messaggi troppo violenti che andavano censurati. Proseguendo nelle sue rivelazioni, la Marcuzzi ha riconosciuto di essersi trovata in difficoltà e di non essersi comportata al meglio in quel frangente, aggiungendo che per la prima volta nella sua carriera si è ritrovata di fronte ad una vicenda più grande di lei. Ad ogni modo, ha voluto ancora una volta scusarsi con il cantante toscano.

La Marcuzzi commenta gli attacchi di Simona Ventura

Nella seconda parte dell'intervista, Alessia Marcuzzi ha risposto ai giudizi negativi di Simona Ventura. Quest'ultima, infatti, aveva pesantemente criticato la presentatrice capitolina, dicendo che non era stata molto abile nel suo lavoro. Sull'argomento, la padrona di casa dell'Isola dei Famosi ha detto che a suo parere il comportamento della collega è stato sbagliato perché nel mondo dello spettacolo sarebbe più opportuno se le donne si aiutassero e si dimostrassero solidarietà nei momenti difficili.

Sicuramente la Marcuzzi non è stata impeccabile nel gestire i casi più delicati emersi durante il Reality Show, ma probabilmente la Ventura avrebbe potuto avere un pizzico di tatto in più nel giudicarla. L'ospite di Silvia Toffanin ha chiosato: "Non si parla male dei colleghi. È una cosa che trovo poco elegante".

Insomma, a quanto pare Alessia Marcuzzi non ha affatto digerito le dichiarazioni rilasciate da Simona Ventura, rispondendole per le rime.

Chissà se la conduttrice di "The Voice of Italy" deciderà di replicare ulteriormente.