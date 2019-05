Oggi la puntata di Verissimo in onda su Canale 5 sarà interamente dedicata alla semifinale di Amici. Silvia Toffanin ha raggiunto Maria De Filippi nello studio del serale di Amici 2019 per una puntata speciale dedicata al talent show, giunto alla semifinale della diciottesima edizione.

La registrazione è avvenuta perciò in trasferta a Roma e ai microfoni della Toffanin non si racconterà solo Maria De Filippi, ma anche gli allievi arrivati ad un passo dalla finale: Tish (Tijana) Boric, Alberto Urso, Giordana Angi, Vincenzo Di Primo e Rafael Quenedit Castro. I cinque giovani talenti, oltre ad esibirsi, parleranno dell'esperienza vissuta nella scuola televisiva più famosa d’Italia e dei loro progetti per il futuro. Nell'intervista che vedremo oggi pomeriggio Maria De Filippi parlerà dell'importanza del talent show che, nel corso delle varie edizioni, ha scoperto dei veri talenti sia nel canto che nella danza.

Verissimo Speciale Amici con Silvia Toffanin e Maria De Filippi

La puntata di Verissimo si concluderà poi con una doppia intervista a due personaggi che hanno in comune con Amici soltanto la De Filippi: Gemma Galgani e Tina Cipollari direttamente da Uomini e donne.

A Verissimo Maria De Filippi parla di Amici, il talent giunto alla diciottesima edizione

La trasmissione è giunta alla diciottesima edizione grazie alla massiccia presenza di giovani aspiranti artisti che ogni anno si presentano ai provini e sono proprio loro ad alimentare il programma. La famosa presentatrice ha poi aggiunto che i ragazzi che frequentano la scuola di Amici sono un po' più fortunati di altri perché, grazie al programma, hanno l'opportunità di cambiare la loro vita realizzando il loro sogno, anche se poi non diventano l'étoile della danza o non scalano le classifiche. Per la De Filippi in questo modo i giovani possono fare un lavoro che amano anche senza essere i primi della classe.

Gemma Galgani e Tina Cipollari a Verissimo: doppia intervista alle due 'rivali' di Uomini e Donne

Secondo le anticipazioni ufficiali diffuse su internet, nella puntata di Verissimo in onda oggi Silvia Toffanin, oltre a dedicarsi alla semifinale di Amici, farà vedere ai telespettatori una doppia intervista fatta a Tina Cipollari e Gemma Galgani. Le due rivali di Uomini e Donne, personaggi molto amati da chi segue la trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi, mostreranno come sempre i loro caratteri opposti e non mancheranno di sicuro gli scontri e i battibecchi.