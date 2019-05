Walter Nudo si è raccontato al settimanale Chi, l'intervista integrale è uscita oggi in edicola. Walter ha raccontato della sua malattia e delle due ischemie, sopravvenute mentre si trovava in America. L'attore ha anche confidato, in quei drammatici momenti, di aver sentito vicino il famoso conduttore ormai scomparso Fabrizio Frizzi.

"Il primo istinto è stato di scappare e l'ho fatto, sono stato incosciente ma in realtà mi sono salvato", ha dichiarato Walter.

Nonostante le gravità delle sue condizioni fisiche, e soprattutto contro il volere dei medici, l'attore ha deciso di tornare in Italia dove è poi stato operato d'urgenza al centro specializzato di cardiologia Monzino di Milano. Nudo si trovava in albergo quando, una mattina come le altre, si è alzato improvvisamente fradicio di sudore: "Sentivo freddo e sudavo, volevo chiedere aiuto ma mi uscivano dalla bocca solo suoni distorti". Walter ha pensato che stesse morendo, ha infilato con molta difficoltà le scarpe ed è riuscito a chiamare un taxi facendosi portare a casa di un suo amico medico.

Il dottore, capita la serietà della situazione, lo ha trasportato in ospedale dove è stato sottoposto a diversi esami. Così, l'ex vincitore del Grande Fratello VIP è stato visitato da diversi medici che gli hanno comunicato: "Lei ha due ischemie al cervelletto". Poco dopo, Walter ha cominciato a perdere l'equilibrio e in pochi secondi ha cominciato a perdere anche l'uso di circa il 20% del corpo, a partire dalla mano sinistra che non rispondeva più ai comandi.

Il sudore a freddo e la nausea aumentavano nel frattempo che i medici parlavano. "Il primo istinto - ha raccontato Walter - è stato quello di scappare". L'attore l'ha fatto, dice di essersi sentito un incosciente ma che è stato necessario per salvarsi la vita. L'attore voleva raggiungere i suoi affetti, la sua famiglia, non voleva rimanere solo in quelle condizioni in America.

Il buco nel cuore

I sanitari che lo hanno visitato, oltre alle ischemie al cervelletto, hanno rilevato un buco nel cuore.

Un patologia congenita. Vista la gravità del quadro medico, Walter ha preferito farsi curare in Italia e così si è imbarcato sul primo volo, appena l'aereo è decollato ha cominciato a sentirsi male, ma fortunatamente è arrivato a Milano senza troppi problemi. Appena sbarcato, Walter Nudo è stato portato d'urgenza in ospedale e operato in anestesia locale. Appena ha capito che la sonda stava entrando nel suo corpo per ripararlo ha cominciato a piangere: "La fonte della mia vita stava per aggiustarsi".

In quel momento così difficile e drammatico l'attore ha confessato di aver sentito molto vicino a lui Fabrizio Frizzi, ricordando di quando il conduttore stava male ma rispose al suo messaggio.