È prevista per il 19 luglio l’uscita americana nelle sale cinematografiche del nuovo film d’animazione de “Il re Leone”, esattamente 25 anni dopo il primo film, e per il 21 agosto in Italia.

Dopo l'annuncio del suo ritorno nelle sale, c'è chi ha iniziato a chiamarlo “Il Re Leone 4”, ma sbagliando, perché in realtà è il remake del cartone animato originale, ma girato con attori veri e propri.

La storia la conosciamo bene tutti: Simba, il piccolo leoncino vede ammazzare il Re Mufasa, cioè il suo amatissimo e stimatissimo padre, morto durante uno scontro con suo zio, il fratello del re.

Alla sua morte, divenendo nuovo Re suo zio, Simba è costretto ad esiliare e durante il suo percorso di vita incontra due nuovi amici, Timon e Pumbaa, fissati con il proverbio africano “Hakuna Matata”, cioè “senza pensieri”. Prima da solo e poi con i suoi due nuovi amici, Simba impara a crescere e a capire come prendersi cura di sé stesso, fino a quando invece capirà di doversi e di potersi riprendere ciò che gli spetta di diritto.

A questo film, uscito per la prima volta nel 1994, gli sono stati riconosciuti diversi record.

È stato il più grande film d’animazione degli ultimi cinquanta anni in termini di biglietti venduti, fu infatti il maggior incasso della stagione, con 422 milioni di dollari in Nord America e 968 milioni di dollari in tutto il mondo.

Non solo, ma è l’unico film d’animazione la cui colonna sonora è stata certificata diamante.

Alla consegna degli Oscar, nonostante che nel 1944 non ci fosse ancora la categoria dei film d'animazione, il film conquistò comunque una statuetta per la colonna sonora e una per la miglior canzone "Can you feel the love tonight", la cui musica è stata scritta da Sr Elton John e il testo da Tim Rice.

Dettagli sul nuovo film d’animazione

Nel nuovo Il Re Leone vedremo Donald Glover nei panni di Simba, Beyoncé in quelli di Nala, Seth Rogen nei panni di Pumbaa e Chiwetel Ejiofor in quelli di Scar.

A febbraio inoltre, sul tabloid 'The Sun' era uscita un’intervista a Sir Elton John, creatore della colonna sonora del film del 1994, nella quale si è lasciato sfuggire non solo che nel nuovo film non ritroveremo tutte le canzoni che già conosciamo, ma che ha collaborato con Beyoncé ad una nuova canzone per i titoli di coda del nuovo film d’animazione.

Tra le canzoni non potranno comunque mancare le più famose e amate in tutto il mondo: Il cerchio della vita, Voglio diventare presto un re, Hakuna Matata e L’amore è nell’aria stasera.

Insieme al nuovo film d'animazione usciranno anche alcuni nuovi videogiochi collegati ed altri due film: il sequel “Il Re Leone 2 Il regno di Simba” e il prequel “Il Re Leone 3 Hakuna Matata”.