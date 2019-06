Il matrimonio del difensore del Real Madrid Sergio Ramos con la presentatrice televisiva Pilar Rubio ha fatto parlare di sé già molte settimane prima della cerimonia, soprattutto per gli artisti che avrebbero dovuto prender parte al ricevimento privato. Con insistenza infatti è stata confermata la presenza nientemeno che degli AC/DC, ma all'ultimo il calciatore ha smentito l'indiscrezione, a conferma che la trattativa non è andata a buon fine. Al loro posto un'altra band famosa comunque, gli Europe.

Le nozze di Ramos e Rubio

Lo scorso sabato 15 giugno, al matrimonio del difensore del Real Madrid, Sergio Ramos, si pensava che potesse suonare una delle rock band più importanti di sempre, gli AC/DC. Ma alla fine, nonostante le molte indiscrezioni circolate nelle ultime settimane, sono stati gli Europe a intrattenere gli ospiti, e non la band australiana, durante il ricevimento privato.

Secondo quanto riporta il giornale ABC de Sevilla, al ricevimento organizzato presso la tenuta La Alegría, ci sono stati quindi alcuni cambi di programma: al posto del gruppo australiano, celebre per hit come Highway to Hell e Back in Black, sono arrivati il Dj, imprenditore Gianluca Vacchi, e un'altra grande rock band, gli Europe, gruppo svedese celebre con una grandissima hit come The Final Countdown, pubblicata nel 1986.

L'evento è stato comunque di grandissimo livello ed ha riunito il meglio del calcio degli ultimi 20 anni: hanno partecipato infatti calciatori come David Beckam, Roberto Carlos, Alvaro Morata, Pepe Reina, il pallone d'oro Luka Modric e Santi Cazorla. Al posto dei tradizionali regali, la coppia, che sicuramente non ha bisogni di elettrodomestici o soldi per il viaggio di nozze, ha chiesto invece donazioni in beneficenza.

La smentita

La band di Angus Young avrebbe dovuto partecipare con un cachet record di un milione di dollari: attualmente la band non è in tour, ma sta lavorando in studio al nuovo album.

Tramite il giornale La Vanguardia e dalle parole dello stesso Ramos si è venuti a sapere che l'esibizione non ci sarebbe stata: non si conoscono i motivi del rifiuto, se economici o legati a problematiche diverse. Anche lo stesso calciatore Sergio Ramos, il giorno prima del matrimonio, nel corso di una breve intervista alla tv spagnola, ha detto che gli AC/DC non sarebbero venuti: non ha parlato del perché siano falliti i negoziati, e forse dovremo aspettare ancora un po' di tempo prima di sapere qualcosa di più sui veri motivi.

Fatto sta che la band è sicuramente impegnata con le registrazioni del nuovo disco, un album che va a spezzare un lungo digiuno, e che potrebbe far tornare la band australiana di nuovo in tour. Ma anche qui, bisogna avere pazienza e saper aspettare.