In una recente intervista rilasciata a “Il Giornale” Alessandra Amoroso, la cantante diventata famosa grazie al talent show “Amici di Maria De Filippi”, ha annunciato di volersi prendere del tempo per sé stessa e per la sua famiglia. Il desiderio nasce dal bisogno che ha di passare un po’ di tempo con la sua famiglia dopo aver passato gli ultimi dieci anni a studiare e cantare nei concerti ininterrottamente.

La cantante pugliese ha spiegato di aver voglia di far parte della vita delle persone a cui tiene e della sua “big family” per cui è necessario questo momento di pausa, perché non è un addio ma solo un arrivederci a presto.

Prima di prendersi ritagliarsi un po’ di tempo per sé, la Amoroso ha ancora un ultimo appuntamento del suo tour Io/10, in onore de suoi dieci anni di carriera. La potremo ancora sentire il 20 luglio a Cinecittà.

Nell'intervista ha poi raccontato della sua voglia di mettersi in gioco. Dopo l’ultimo singolo “Mambo Salentino”, composto e cantato insieme ai Boomdabash, le piacerebbe poter sperimentare altri stili, altri mondi musicali com'è successo con questa canzone.

Questo periodo di pausa per Alessandra sarà anche un ottimo momento di riflessione per poter scavare anche più a fondo dentro la sua anima e scoprirsi ancora di più.

Chi è Alessandra Amoroso

La cantante pugliese, nata a Galatina il 12 agosto 1986, è diventata famosa per aver partecipato all'edizione di “Amici” del 2008/2009 da cui ne è uscita vincitrice. Da quell'esperienza ha iniziato la sua carriera di cantante, una cantante particolarmente amata da tutto il pubblico italiano: la canzone “Immobile” infatti è stata certificato Platino; il successivo brano “Stupida” è diventato subito primo in classifica sia nella classifica ufficiale di vendita che su iTunes.

I suoi tour, dal primo nel 2010 all'ultimo nel 2019, sono quasi sempre sold-out.

Nel 2011 escono due nuovo album: il primo viene certificato disco d’oro; il secondo, che viene lanciato da Alessandro in un concerto in Piazza di Spagna a Roma davanti a oltre 10.000 persone, viene certificato Triplo Platino.

Nel 2012 Alessandra fa ritorno ad Amici come concorrente nella versione Big, vincendo anche questa edizione. Come premio ha la possibilità di esibirsi all'Arena di Verona in un concerto gratuito per i suoi fan.

Nel 2014 esce “Non devi perdermi”, altro brano certificato Oro. Nello stesso anno viene premiata dagli MTV Awards come “WonderWoman del 2014”, cioè come Migliore Artista Femminile dell'anno; e vince il Best Italian Act degli MTV EMA 2014, cioè un evento musicale che premia i cantanti conosciuti in tutto il mondo.

Nel 2015 pubblica il suo primo libro dal titolo “A mio modo vi amo” e parte per la prima volta per un tour in America latina a cui seguirà l'uscita del suo primo disco dedicato esclusivamente all'America Latina.

Nel 2016 la canzone “Vivere a Colori”, a poche ore dalla pubblicazione è già il brano più scaricato di iTunes per essere poi certificato disco di Platino e raggiungere poi la tripla certificazione di Platino.

Al Wind Music Awards ha vinto due premi: uno per l’album “Vivere a Colori” e l'altro per la canzona “Comunque Andare”.

Nel 2017 esce il nuovo singolo “Fidati ancora di me”, certificato poi disco d’oro.

Ai WMA le viene assegnato il premio “live” per aver venduto oltre 100.000 biglietti durante il suo tour.

Nel 2018, il giorno del suo compleanno, esce “La Stessa”, una delle canzoni contenute nel suo nuovo album dal titolo “10” in onore dei suoi dieci anni di successo. Anche questa canzone verrà poi certificata disco d’oro.

Nel 2019 ha organizzato il suo ultimo tour, che è iniziato a Torino e che si concluderà il 20 luglio a Cinecittà.