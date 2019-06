Cosa sta succedendo tra Angela Nasti e Alessio Campoli? Sono tantissimi i rumors che stanno circolato su questa giovane coppia in questi giorni. Pare, infatti, che la ragazza si sia presa una pausa di riflessione perché non convinta di questo rapporto. Dopo un lungo silenzio, l'ex corteggiatore di Uomini e donne ha scritto un commento su Instagram che non lascia presagire nulla di buono: il romano ha fatto sapere di aver sempre seguito il cuore e di dispiacersi del fatto che alcuni non l'abbiamo capito.

Alessio risponde ai fan su Instagram

Sono un bel po' di giorni ormai che sul web non si parla d'altro che di una crisi che ci sarebbe in corso tra Angela Nasti e Alessio Campoli: alcuni influencer, come Deianira Marzano e Amedeo Venza, sostengono che la giovane avrebbe chiesto una pausa di riflessione al fidanzato perché assalita da mille dubbi sulla loro storia.

Fino ad oggi, nessuno dei protagonisti di questo Gossip si era sbilanciato in modo netto sui social per fare chiarezza: alcune ore fa, però, sia la napoletana che il compagno hanno deciso di rispondere alle domande provocatorie che hanno fatto i fan su Instagram.

"Quando è stato scelto, gli si leggeva in faccia che avrebbe preferito altro. Non solo ti ha preso per il c..., ma ti ha anche rovinato il personaggio perché eri molto più amato di lei. Ti sei fatto sfruttare per un pugno di followers, e poi era Luca quello ingenuo?" - questo è il messaggio al quale ha scelto di replicare oggi il romano.

"Adesso seguire quello che ci dice il cuore è da ingenui? Ben venga. Io non sono stratega come te evidentemente.

Sono dispiaciuto" - ha fatto sapere Alessio.

Le parole che ha usato il giovane poche ore fa, sembrano una conferma indiretta al fatto che le cose tra lui e Angela non vadano affatto bene: nonostante lui ci abbia creduto fino in fondo mettendoci cuore e sentimento, la tronista gli avrebbe già voltato le spalle a neppure un mese dalla scelta.

Raffaella Mennoia stupita in negativo da Angela

Anche la Nasti oggi ha deciso di rispondere alla domanda provocatoria che una persona le ha fatto su Instagram.

Mentre si trovava in barca con alcuni amici, la ragazza si è imbattuta nella seguente richiesta: "Sei andata a Capri per una pausa di riflessione?".

"Non c'è niente su cui riflettere, solo relax tesoro" - ha scritto Angela forse per smentire il gossip che era circolato su una pausa che lei avrebbe chiesto ad Alessio nei giorni scorsi.

Anche Raffaella Mennoia ha commentato le ultime notizie che sono uscite sulla ragazza che lei e tutta la redazione di Uomini e Donne hanno fortemente voluto sul trono pochi mesi fa.

Ad una persona che le ha domandato cosa ne pensa di tutto quello che sta succedendo tra la napoletana e Campoli, l'autrice Tv ha risposto: "Io sono basita".