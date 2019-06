Giulia Cavaglià e Manuel Galiano sono una delle ultime coppie uscite dalla trasmissione televisiva Uomini e Donne. I due, dopo un lungo percorso all'interno del programma, hanno coronato il loro sogno d'amore. La 24enne torinese ha fatto ricredere molti telespettatori da casa grazie al comportamento avuto durante il suo trono, a differenza di quant'era accaduto nelle vesti di corteggiatrice di Lorenzo Riccardi, quando era stata molto criticata.

La nuova coppia è sempre sembrata molto felice e tranquilla, ma nelle ultime ore sul web sta circolando una voce secondo cui Manuel avrebbe tradito l'ex tronista.

Pubblicità

Pubblicità

Le rivelazioni dell'ex corteggiatore Amedeo Venza su Manuel

Amedeo Venza, ex protagonista di Uomini e Donne e volto noto del mondo del Gossip, ha lanciato poche ore fa un'indiscrezione attraverso il suo profilo Instagram. La "bomba" sganciata dall'uomo riguarda appunto Manuel e Giulia. Il rapper ligure si è concesso una vacanza ad Ibiza con gli amici e, stando a quanto riportato da Venza, proprio qui si sarebbe consumato il tradimento.

L'esperto in campo di scoop non si è limitato a fare una semplice ipotesi, ma ha aggiunto che il tradimento sarebbe addirittura confermato.

Pubblicità

La ragazza con cui il 27enne avrebbe avuto un flirt si chiamerebbe Erika e sarebbe di Firenze. Al momento, da parte del diretto interessato non è arrivata alcuna smentita, e neanche l'ex tronista di Uomini e Donne si è pronunciata al riguardo.

Ricordiamo che sempre Amedeo qualche giorno fa aveva lanciato l'indiscrezione relativa alla rottura tra Angela Nasti e Alessio Campoli, che si è poi dimostrata veritiera.

Deianira Marzano lancia una segnalazione su Manuel

A lanciare lo scoop in questione non è stato soltanto Venza, ma anche Deianira Marzano.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip

La donna è solita diffondere indiscrezioni su alcuni personaggi piuttosto conosciuti del mondo di Uomini e Donne. Secondo lei sul web starebbe circolando un video che mostrerebbe un ragazzo dalle fattezze simili a quelle di Manuel intento a scambiarsi un bacio con una giovane. Il volto non è chiaramente riconoscibile, e dunque non si può affermare con assoluta certezza che il tradimento sia realmente avvenuto. La stessa Marzano ha invitato il diretto interessato a a fare chiarezza su tutto ciò.

Solo alcuni giorni fa, i fan della coppia formata da Giulia e Manuel si erano molto preoccupati nel vedere l'ex corteggiatore partire da solo per Ibiza senza la fidanzata. I follower di entrambi avevano infatti ipotizzato che tra i due potesse esserci qualche problema o che si fossero addirittura lasciati. Quest'ipotesi era stata poi smentita su Instagram dal rapper di Savona, il quale aveva negato che vi fosse una crisi di coppia in atto. A questo punto, staremo a vedere come replicherà Galiano a questi pesanti sospetti di tradimento.