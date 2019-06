Andrea Damante come tutta Italia è venuto a conoscenza del flirt tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone, attraverso le foto pubblicate dalla rivista di cronaca rosa Spy. Tramite un'intervista rilasciata allo stesso settimanale, l'ex tronista di Uomini e Donne ha espresso la sua opinione.

"Soffro per Giulia, ma provo a ricominciare": con queste parole ha iniziato la sua lunga intervista il deejay veronese. Stando al racconto del Dama, l'influencer romana avrebbe deciso di chiudere ogni rapporto con lui per poi intraprendere la nuova relazione con il pilota della MotoGp.

Pubblicità

Pubblicità

Andrea Damante sembra essere davvero dispiaciuto per la fine di questa storia, tanto da ammettere di essere molto amareggiato. Tuttavia l'ex tronista questa volta ha tenuto a sottolineare una cosa molto importante sul nuovo addio con Giulia: "Questa volta so di non aver sbagliato, non ho colpe".

L'intervista del deejay a questo punto prende ulteriore importanza. Solamente ieri, su Chi, si mormorava che Andrea avesse parlato del nuovo capitolo amoroso con la De Lellis solo con gli amici più stretti.

Andrea Damante commenta il nuovo flirt della De Lellis: 'Giulia mi ha lasciato'.

Inoltre, sembra che Andrea non si aspettasse un risvolto del genere.

A questo punto viste le numerose indiscrezioni trapelate sull'intervista di Andrea Damante, in molti si stanno chiedendo se l'ex tronista e la sua ex corteggiatrice si fossero dati realmente una seconda chance. Ricordiamo, infatti, che entrambe i diretti interessati non avevano mai confermato il ritorno di fiamma.

Giulia De Lellis fa chiarezza su Instagram

Dall'intervista rilasciata da Andrea Damante, emerge che lui e Giulia De Lellis erano tornati insieme.

Pubblicità

Le parole di Andrea sono state piene di dolcezza, anche se i due in passato si erano lasciati con uno strascico di polemica. A fare chiarezza sullo stato d'animo dell'ex tronista, ci ha pensato direttamente la De Lellis. L'ex corteggiatrice romana nelle scorse ore su Instagram ha detto: "Io e il Dama siamo in buonissimi rapporti, lui sta bene. Non è successo nulla di tutte quelle cose strane che scrivono".

De Lellis-Iannone: in mostra un pancino sospetto

Giulia De Lellis e Andrea Iannone sono stati paparazzati in totale complicità, in un ristorante di Lugano.

A fare da tramite ai due sarebbe stato proprio il fratello di Giulia. Giuseppe è un grande appassionato di moto, così l'influencer per farle una sorpresa, ha accettato l'invitato nel box della scuderia di Iannone. Da quel momento i due sarebbero diventati inseparabili. In questi giorni l'ex corteggiatrice romana è stata fotografata al mare, con un mini bikini. Ad insospettire i fan, sarebbe stato un pancino sospetto mostrato dalla ragazza. In molti si stanno chiedendo se Giulia sia in dolce attesa e, qualora la cosa fosse confermata, chi sia il padre del bambino.