Tra le coppie più seguite e amate della storia di Uomini e donne vi è sicuramente quella formata da Andrea Damante e Giulia De Lellis, i quali hanno fatto sognare il pubblico della trasmissione di Maria De Filippi durante i due anni della loro love story. Successivamente, però, i Damellis hanno scelto di intraprendere due strade differenti e si sono così detti addio: l'ex tronista ha ammesso di aver fatto degli sbagli e così di aver 'rovinato' la sua relazione con la bella Giulia.

Nelle ultime settimane, però, c'è stato un netto riavvicinamento e i due sono stati paparazzati nuovamente insieme, tanto che si era parlato di ritorno di fiamma. Peccato, però, che alla fine non è stato così e che tra i due non si sia riaccesa la scintilla dell'amore.

La verità sulla fine della storia d'amore tra Andrea e Giulia di U&D

Nel dettaglio, infatti, le ultimissime di Gossip rivelano che Andrea e Giulia sono stati beccati diverse volte insieme, in atteggiamenti che sembravano alquanto inequivocabili e che facevano pensare al fatto che tra di loro fosse tornato nuovamente il sereno.

I viaggi insieme, la fuga a New York, avevano fatto ben sognare i fan dei Damellis, i quali hanno sperato fino alla fine che tra i due fosse ancora amore. Eppure in queste ore a fare un po' di chiarezza sulla questione è stato proprio l'ex tronista di Uomini e donne il quale, intervistato dal settimanale Spy, ha rivelato alcuni particolari interessanti sulla fine della relazione con la De Lellis.

Andrea, infatti, ha ammesso di essere stato lasciato da Giulia, confermando così il fatto che tra di loro ci fosse stato un riavvicinamento.

Peccato, però, che alla fine non sono riusciti a far funzionare nuovamente la storia, anche se Andrea non ha nascosto di essere amareggiato e dispiaciuto. ''Questa volta non ho sbagliato io. Ma la vita va avanti'', ha dichiarato l'ex tronista di Uomini e donne al settimanale Spy.

E' stata la De Lellis a 'mollare' Damante dopo il ritorno di fiamma

E in effetti questa volta è stata proprio la De Lellis a voler voltare pagina, dato che nelle ultime ore è stata fotografata in compagnia di un altro Andrea: si tratta del campione della Motogp, Andrea Iannone, con il quale ormai sembrerebbe fare coppia fissa.

I due sono stati beccati a cena insieme e Spy ha aggiunto che ci sarebbe stato anche un super weekend romantico a Lugano, evento avrebbe confermato questa relazione.

Insomma, questa volta è stata la bella Giulia a scaricare Andrea Damante dopo che in passato fu lui a tradirla, così come aveva confessato la stessa De Lellis (diverso tempo dopo) rispondendo alle domande dei vari fan sui social network. Riuscirà Damante a voltare pagina definitivamente?

Ulteriori notizie nelle prossime settimane.