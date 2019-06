Il Gossip che ha riportato l'ultimo numero di "Chi" su Andrea Damante in realtà circolava da qualche giorno sul web: mentre la sua ex Giulia De Lellis inizia a farsi vedere sempre più spesso accanto a Iannone, il dj pare non passi le serate a rimpiangere la sua storia appena finita. I bene informati, infatti, sostengono che l'ex tronista avrebbe flirtato con Barbara Fumagalli qualche giorno fa: dopo essere stati all'evento Mamacita, i due avrebbero concluso la serata a casa di lui.

Pubblicità

Pubblicità

Presunto nuovo flirt per Damante

Nell'ultima intervista che ha rilasciato a Spy, Andrea Damante ha ammesso di essere stato lasciato da Giulia De Lellis e di soffrire molto per questo: i gossip che sono trapelati di recente, però, sembrano smentire nettamente queste dichiarazioni del ragazzo.

Stando a quello che sostengono le riviste scandalistiche, il bel dj non starebbe di certo chiuso in casa a piangere per la fine della storia d'amore con l'influencer: qualche sera fa, ad esempio, il giovane si sarebbe piacevolmente intrattenuto con una bellissima modella.

Non perdere le ultime notizie! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa di più oppure scopri qui tutti i Canali. Ti terremo aggiornato sulle novità che non puoi perderti! Uomini E Donne Gossip

Come avevano raccontato alcuni siti la scorsa settimana, l'ex tronista di Uomini e donne sarebbe stato avvistato all'evento Mamacita in dolce compagnia: la persona accanto alla quale è stato paparazzato Andrea si chiama Barbara Fumagalli e non è un volto nuovo per i telespettatori.

Il settimanale "Chi" che è uscito oggi, infatti, fa sapere che la donna con la quale Damante avrebbe trascorso del tempo ha partecipato alla prima edizione Vip di Temptation Island (tentava Andrea Zenga), e successivamente è stata corteggiatrice di Andrea Cerioli e Ivan Gonzalez sempre su Canale 5.

Pubblicità

Secondo la ricostruzione che ha fatto il giornale dei momenti che avrebbero condiviso Andrea e Barbara, i due si sarebbero divertiti al concerto che si è tenuto alle porte di Milano e poi avrebbero concluso la serata a casa di lui.

Le parole di Andrea sull'addio voluto dalla De Lellis

Nonostante siano molte ed insistenti le voci che vorrebbero Damante vicinissimo alla bella Barbara Fumagalli, si precisa che per ora non esistono foto nitide che documentino il flirt in corso tra i due.

A stonare con i comportamenti che sta assumendo Andrea in questo periodo, sono le dichiarazioni che lo stesso ha fatto di recente sulla sua chiacchierata vita sentimentale: la rivista Spy, infatti, ha raccolto lo sfogo del giovane a pochi giorni di distanza dalla rottura definitiva con Giulia De Lellis.

"Lei mi ha lasciato e soffro molto per questo. Stavolta so di non aver sbagliato, non ho colpe. Ricomincio da me", ha fatto sapere il bel dj. Interpellato sulla frequentazione che la sua ex ha iniziato con Andrea Iannone, il tronista ha detto: "Sono stupito, anche perché prima del Mugello lei era a casa mia.

Pubblicità

Poi boh, è finita".