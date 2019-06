Andrea Damante spiazzato da Giulia e Iannone, gli amici: 'Non se lo sarebbe mai aspettato'.

Il numero di Chi che è uscito oggi racconta nei dettagli tutte le tappe del'avvicinamento che c'è stato tra Giulia De Lellis e Andrea Damante: dopo un lungo corteggiamento, pare che la romana abbia accettato di uscire con il pilota per la prima volta domenica 2 giugno. E Andrea Damante come avrà reagito alla nuova frequentazione della sua ex? Gli amici del dj hanno fatto sapere ai giornalisti che il ragazzo non si sarebbe mai aspettato una cosa del genere: il motociclista, infatti, lo conosce benissimo perché hanno condiviso parecchie cene a Milano nei mesi scorsi.

La frequentazione in corso tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone è confermata dalle foto esclusive che ha pubblicato Chi oggi: la rivista di Gossip, infatti, ha documentato il weekend che l'influencer ha trascorso a Lugano con lo sportivo, prima in un famoso ristorante della città e poi nella lussuosa villa dove lui risiede.

Oltre a raccontare come è nata la simpatia tra la romana e il pilota (pare che lui l'abbia corteggiata a lungo prima di avere un "sì"), il settimanale di Alfonso Signorini ha concentrato la sua attenzione sul rapporto che la ragazza ha chiuso prima di iniziarne un altro.

Stiamo parlando ovviamente del riavvicinamento che c'è stato con Andrea Damante nei mesi scorsi: i due ex di Uomini e donne, infatti, sono stati paparazzati in atteggiamenti affettuosi in varie occasioni (da Miami al Coachella, fino alle strade di Milano) ma nessuno ha mai confermato il tanto atteso ritorno di fiamma.

Quando ha cominciato a circolare la voce sul flirt in corso tra la 23enne e l'ex di Belen Rodriguez, in tanti si sono domandati come abbia reagito il dj a questa notizia: a rispondere a questa curiosità di molti è stato Chi nelle ultime ore.

Stando a quello che si legge nell'articolo che il giornale ha dedicato alla De Lellis, il "Dama" sarebbe rimasto stupito nello scoprire che la sua ex sta uscendo con Iannone, ovvero con lo sportivo che lui conosce molto bene e con il quale ha condiviso tante cene fino a poco tempo fa. Gli amici di Andrea, interpellati dai giornalisti su questa storia, si sono limitati a dire: "Non se lo sarebbe mai aspettato, ma va avanti con la sua vita fatta di musica".

A decidere di mettere la parola fine alla favola dei "Damellis" si dice sia stata Giulia: dopo aver provato a ricucire il rapporto con il tronista che l'ha scelta a Uomini e Donne tre anni fa, di recente la giovane si sarebbe resa conto che le cose tra loro non avrebbero mai potuto funzionare. Il giorno che avrebbe segnato la svolta nella vita sentimentale della De Lellis, sarebbe domenica 2 giugno: le riviste di gossip, infatti, sostengono che solo una decina di giorni fa l'influencer avrebbe preso consapevolezza di quello che vuole, lasciando definitivamente Damante e iniziando a frequentare Iannone.

La 23enne e il pilota, stando a quello che sostiene Chi, avrebbero trascorso la prima notte insieme da soli lo scorso weekend, ovvero quando lei ha preso un aereo e l'ha raggiunto a Lugano.