Le anticipazioni di Beautiful relative al periodo dal 10 al 14 giugno si concentrano soprattutto sul matrimonio di Hope e Liam. La coppia si troverà davanti all'altare per pronunciare i voti e avrà al suo fianco amici e parenti. Tra di essi ci saranno Donna e Bridget, rientrate a Los Angeles per stare vicine a Hope in un giorno tanto importante, e non mancherà Steffy insieme alla piccola Kelly. La Forrester si farà accompagnare da Taylor, nonostante l'iniziale contrarietà di Brooke, convinta che la sua storica rivale potrebbe causare problemi.

E proprio le due donne che per decenni hanno combattuto per il cuore di Ridge, si troveranno a vivere una scena ai limiti del trash. Una loro discussione si sposterà in cucina dove si trasformerà un una battaglia di torte, interrotta solo dall'intervento delle rispettive figlie.

Nelle prossime puntate, entrerà nel vivo anche un'altra interessante storyline ovvero i dubbi di Katie riguardanti l'inadeguatezza di Bill nel suo ruolo di padre. Lo Spencer continuerà a dedicare poco tempo a Will, costantemente messo in secondo piano a causa dei suoi impegni di lavoro.

Anticipazioni Beautiful dal 10 al 14 giugno: torte in faccia tra Brooke e Taylor

Katie sarà molto preoccupata per l'evoluzione del rapporto padre-figlio e si confronterà con Ridge e Carter sulla questione. Lo stilista e l'avvocato le consiglieranno di correre subito ai ripari, chiedendo la custodia esclusiva di Will.

Beautiful anticipazioni: Liam e Hope sono marito e moglie

Stando a quanto riportano le anticipazioni delle puntate previste dal 10 al 14 giugno, Hope e Liam diventeranno marito e moglie, trovando il pieno sostegno di tutti i loro cari.

Anche Steffy, presente alla cerimonia, sarà sinceramente felice per la loro unione. Di diverso avviso sarà Taylor, convinta che Liam e Steffy siano nati per stare insieme. La psichiatra si appresterà ad esprimere il proprio punto di vista davanti agli invitatati ma Brooke riuscirà a fermarla. La discussione si sposterà in cucina e finirà a torte in faccia tra le due storiche rivali. Steffy e Hope saranno costrette ad intervenire per riportare alla ragione le due mamme.

La festa proseguirà senza ulteriori problemi e terminerà in maniera romantica con Hope e Liam felici e innamorati davanti al caminetto.

Sospeso il sabato e la domenica

La programmazione di Beautiful subirà una battuta d'arresto a partire dalle prossime settimane. In concomitanza con il periodo estivo, Mediaset ha deciso di cancellare le puntate del sabato e della domenica già a partire dall'8 e 9 giugno.

La soap americana andrà in onda solo cinque giorni alla settimana con un inevitabile stop nello sviluppo delle trame. Stando a quanto riportano le anticipazioni delle puntate previste dal 10 al 14 giugno.