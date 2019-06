Dopo i felici momenti del loro matrimonio, Hope e Liam saranno costretti a fare i conti con un grande spavento nelle puntate di Beautiful in onda su Canale 5 dal 24 al 28 giugno. In tale periodo, i neo-coniugi Spencer correranno in ospedale per capire le motivazioni del forte dolore al ventre della futura mamma. Sarà necessario effettuare quanto una prima un'ecografia per scongiurare il rischio di aborto, che già in passato aveva segnato tanto duramente la figlia di Brooke.

Ma fortunatamente, i controlli del caso saranno portatori di buone notizie. La prossima settimana terrà banco anche la riflessione di Katie in merito alla possibile battaglia in tribunale per chiedere la custodia esclusiva di Will. Infine si presenterà una nuova storyline, destinata a scatenare nuove discussioni tra Steffy e Hope a causa delle loro diverse vedute sul lavoro.

Beautiful anticipazioni: il bambino di Hope non è in pericolo

Secondo quanto riportano le anticipazioni di Beautiful relative alle puntate della prossima settimana, Liam raggiungerà Hope in ospedale per essere al suo fianco durante l'ecografia che dovrà accertare le condizioni del feto.

La coppia resterà con il fiato sospeso quando la ginecologa non riuscirà a sentire il battito del bambino. Si tratterà, però, solo di un breve spavento perché dopo qualche secondo il cuoricino darà i segnali sperati e i futuri genitori avranno la conferma sperata: non è accaduto nulla e il nascituro sta bene! La notizia verrà riportata a tutta la famiglia e giungerà anche a Steffy, che sarà molto felice per quanto appreso. Poco dopo, la Forrester si confronterà con la stessa Hope alla quale spiegherà di volersi impegnare affinché la loro famiglia allargata stia bene insieme e sia felice.

Trame Beautiful: una difficile decisione per Ridge

C'è spazio anche per le riflessioni di Katie nelle anticipazioni di Beautiful dal 24 al 28 giugno. Thorne rassicurerà la Logan riguardo la richiesta della custodia esclusiva: lui sarà al suo fianco durante la lunga e difficile battaglia legale contro Bill. Tali parole convinceranno la sorella di Brooke ad accettare di passare a vie legali contro l'ex marito. Anche Ridge si troverà davanti ad una complicata decisione da prendere.

Lo stilista annuncerà all'assemblea della Forrester Creations la necessità di ridimensionare una linea: la scelta dovrà ricadere sulla "Intimates" di Steffy o sulla "Hope For The Future" di Hope. Soltanto una di esse potrà essere finanziata nel migliore dei modi ma la decisione potrebbe portare alla reazione negativa dell'una o dell'altra figlia. Per tale ragione, Brooke discuterà con il marito, pensando che lui voglia penalizzare proprio la linea ideata dalla neo-signora Spencer.