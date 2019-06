Nelle puntate americane di Beautiful è trascorso circa un anno dalla rottura ufficiale di Steffy e Liam. Poco dopo, Spencer ha sposato Hope (come noi italiani vedremo tra qualche giorno) e la Forrester non si è intromessa più nel loro rapporto. È stata al loro fianco nei giorni difficili della "morte" di Beth ed ha persino deciso di trasferirsi a Parigi insieme alle bambine per permettere alla coppia di salvare al loro matrimonio. Ma anche questo sacrificio non è bastato.

Pubblicità

Pubblicità

Stando a quanto riportano le anticipazioni di Beautiful, alla fine la separazione ufficiale tra Hope e Liam ci sarà e l'intervento in extremis di Xander resterà privo di conseguenze dato che lui non confesserà la verità sull'identità di Phoebe. Sarà questo il primo passo per il ritorno di fiamma di Steffy e Liam? Gli indizi in arrivo dalle trame d'oltreoceano sembrerebbero ricondurre in questa direzione, a conferma di come il triangolo amoroso Steffy-Hope-Liam sia tutt'altro che finito.

Anticipazioni Beautiful: Steffy e Liam di nuovo vicini

Steffy ascolta la confessione di Liam

Sono tanti gli indizi da non sottovalutare e che sembrano condurre ad un, fin troppo scontato, riavvicinamento tra Steffy e Liam. Le anticipazioni americane di Beautiful precisano che la Forrester sosterrà l'ex marito nei giorni difficili del suo divorzio con Hope e che gli darà la possibilità di vedere le bambine ogni qual volta lo renderà necessario. Per questo, gli offrirà persino ospitalità nella casa sulla scogliera, fatto che permetterà inevitabilmente alla ex coppia di flirtare con frequenza.

Pubblicità

Ad aggiungere ulteriori indizi in tal senso arriverà anche la confessione di Liam a Ridge. Il giovane rampollo Spencer rivelerà all'ex suocero di ritenere Steffy una persona meravigliosa e le parole verranno ascoltate anche dalla diretta interessata. Lo stilista sarà uno dei principali sostenitori di questa unione, fatto che lo porterà a scontrarsi spesso con Brooke, convinta invece che Liam e Hope siano nati per stare insieme.

I consigli di Thomas e Wyatt

Se ancora non fossero sufficienti gli indizi che sembrano ricondurre al ritorno degli Steam (pseudonimo usato per indicare Steffy e Liam), le anticipazioni americane di Beautiful rivelano che Wyatt farà notare al fratello che sarebbe bello se lui tornasse a vivere con lei bambine, potendo vederle aprire gli occhi al bambino.

Di analoga opinione sarà anche Thomas, il quale potrà così sfruttare la situazione a suo vantaggio, conquistando Hope come desidera. Nel frattempo, Steffy metterà le cose in chiaro con la sorellastra, dicendole di non vedere nessun futuro sentimentale con Liam ma le sue parole non saranno seguite dai fatti. La madre di Kelly, infatti, ripenserà ai bei tempi insieme all'uomo che ha sempre amato e che potrebbe rientrare presto nella sua vita. Del resto, lei per prima, non ha mai voluto togliere la foto con l'ex marito che ancora è appesa nella casa sulla scogliera.