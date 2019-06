Le anticipazioni di Beautiful sulle puntate americane confermano che l'annullamento del matrimonio di Hope e Liam verrà firmato. Xander farà irruzione in ufficio, pronto a raccontare alla coppia quanto scoperto su Beth, ma alla fine non parlerà. Si tratterà anche in questo caso di un falso allarme, che non porterà alla svolta della complicata vicenda. La fine dell'unione porterà sofferenze ad entrambi i coniugi Spencer: se Hope troverà il sostegno nella madre (contraria alla sua decisione) e in Douglas (con il quale mostrerà una grande affinità), Liam correrà subito da Steffy, trovando in lei la spalla su cui piangere. La Forrester non si tirerà indietro e sarà molto comprensiva con l'ex marito, facendogli anche una sorprendente proposta sul suo nuovo domicilio.

Beautiful anticipazioni: Liam andrà a vivere da Steffy

Pur essendo milionario, Liam continuerà a non avere una casa in cui trasferirsi e si troverà senza un tetto sopra la testa dopo il divorzio da Hope. Le anticipazioni americane di Beautiful dal 10 al 14 giugno rivelano, infatti, che lo Spencer verrà raggiunto da un'interessante proposta da parte di Steffy. Quest'ultima gli offrirà un posto in cui stare e gli darà la possibilità di riunirsi con le bambine.

Anticipazioni Beautiful: Steffy e Liam vivranno insieme

Quale migliore luogo della casa sulla scogliera per questo ricongiungimento familiare? Tutto fa dunque pensare ad un, fin troppo repentino, ritorno di fiamma tra i genitori di Kelly che potrebbero tornare ad essere una coppia in tempi molto rapidi. Ad ulteriore conferma di tale ipotesi arriveranno i flashback della Forrester, che ripenserà ai più bei momenti insieme a Liam, oltre che una confessione di quest'ultimo a Ridge. In un momento di sincerità, lo Spencer rivelerà allo stilista di ritenere Steffy una persona fantastica, lasciando chiaramente intendere che i sentimenti per lei non siano mai cambiati.

Trame americane Beautiful: la verità su Beth/Phoebe si avvicina

Leggendo le anticipazioni americane di Beautiful, il ritorno della coppia formata da Steffy e Liam appare fin troppo veloce e scontato. Un epilogo che i fan non sembrano gradire, soprattutto considerando che solo qualche mese fa la Forrester aveva confessato di volersi concentrare solo su se stessa senza ripetere gli errori commessi in passato da Taylor (costantemente presa e poi lasciata da Ridge).

Ma, anche in questo caso, la complicazione sembrerebbe inevitabile. Nelle puntate di Beautiful in onda dal 10 al 14 giugno, anche Thomas scoprirà la verità sulla "morte" di Beth e pretenderà dei chiarimenti da Flo. Considerando l'ottimo rapporto che ha sempre avuto con la sorella, potrebbe essere proprio il rampollo Forrester la persona in grado di portare alla svolta la questione. Sempre che il suo desiderio di conquistare Hope non abbia la meglio...