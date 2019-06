Lunedì 10 giugno ha inizio la soap opera turca 'Bitter Sweet' che prende il posto della trasmissione 'Uomini e donne', condotta dalla presentatrice Maria De Filippi. Le anticipazioni delle puntate che arrivano fino a venerdì 14 giugno si concentrano intorno al personaggio di Nazli. Quest'ultima dimostrerà di essere una cuoca ambiziosa che continuerà a sperare di poter realizzare il sogno consistente nell'apertura di un ristorante giapponese. Gli ostacoli metteranno a repentaglio le idee della giovane donna che dovrà fare i conti con il periodo di crisi economica.

Pubblicità

Pubblicità

La protagonista non potrà coprire le spese, sarà costretta a trovare un lavoro e avrà modo di fare la conoscenza di un manager ricco. La donna verrà assunta prima come cuoca personale ma dovrà mettersi a confronto con il ruolo di collaboratrice domestica. Nazli finirà per affezionarsi al nipote del titolare, di nome Bulut in quanto è un bambino dal viso allegro. La ragazza avrà un incontro con Ferit nel corso del quale potrà chiarire le posizioni ricoperte. Il bambino comincerà a rimanere legato alla persona di Nazli e una sera chiederà alla donna di restare a cena con lui e lo zio.

CHERRY SEASON ANTICIPAZIONI TRAME 22-25 AGOSTO 2017 - altervista.org

La felicità del nipote di Ferit

Inoltre la collaboratrice riceverà dal piccolo Bulut la richiesta di cucinare un piatto tipico. Si creerà l'atmosfera giusta al punto che cominceranno i pettegolezzi riguardo alla possibilità di una storia d'amore tra Nazli e Ferit ma non mancheranno gli ostacoli. Il motivo è legato al fatto che Asuman troverà qualcosa di inaspettato nella camera di Ferit. Si avvicinerà l'arrivo di un importante evento mondano nella città di Istanbul e la festa sarà concentrata sugli ottimi rapporti tra Giappone e Turchia.

Pubblicità

Una drammatica notizia

Nazli deciderà di seguire il consiglio dell'insegnante che la spingerà a prendere parte alla cerimonia dove avrà la possibilità di avviare una conversazione in lingua giapponese. La donna sarà ignara del fatto che alla festa è stato invitato il datore di lavoro. Denis metterà al corrente Ferit di essersi innamorato di una ragazza e Nazli troverà modo di parlare ad Asuman delle difficoltà della nuova occupazione per via dei contrasti con il titolare.

Bulut sarà felice dell'invito fatto dalla madre a Nazli con la presenza di Ferit e Demir. Arriverà il giorno per conoscere il nome del vincitore della gara d'appalto e Ferit avrà la meglio sul rivale Hakan che si dimostrerà infuriato per questa scelta. Ferit prenderà parte all'esibizione di Alya ma si vedrà costretto a lasciare il locale dopo aver ricevuto una telefonata pronta per sconvolgere la sua esistenza. L'uomo verrà informato della morte di Demir e Zeynep in un'incidente stradale.