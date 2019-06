Da lunedì 10 giugno ci sarà un nuovo appuntamento su canale 5 con l'intento di attirare la curiosità del pubblico in compagnia della soap opera turca, 'Bitter Sweet'. Rappresenta una novità all'interno del palinsesto Mediaset: la soap ha le carte in regola per sorprendere i milioni di telespettatori italiani come avvenuto in passato con Cherry Season. L'amore è sempre una delle tematiche presenti in questi prodotti televisivi che promettono un coinvolgimento emotivo del pubblico.

Le anticipazioni delle puntate di Bitter Sweet che vanno da lunedì 10 fino a venerdì 14 giugno svelano che Nazli lavorerà nella speranza di poter esaudire il sogno di aprire un ristorante basato sulla cucina giapponese. La giovane donna si renderà conto di non aver il giusto sostegno economico per aprire un'attività lavorativa e non potrà occuparsi delle spese. La ragazza sarà costretta a rimandare la propria idea e dovrà mettersi alla ricerca di un lavoro.

Nazli avrà la possibilità di incontrare Ferit che la sceglierà con l'incarico di cuoca personale. La donna dimostrerà di adattarsi a ogni lavoro finendo per essere preferita nel ruolo di collaboratrice domestica che le consentirà di fare la conoscenza di Bulut. Si tratta del nipote del datore di lavoro con il quale Nazli instaurerà un rapporto speciale.

Nazli decide di partecipare alla cerimonia

Bulut chiederà allo zio di invitare a cena la dipendente per passare del tempo in sua compagnia e assaggerà la cucina preparata dalla giovane donna.

Si avvicinerà il giorno di un evento mondano festeggiato a Istanbul e una serie di equivoci porteranno a un incontro casuale tra Nazli e Ferit che parteciperanno alla cerimonia. La donna ha voluto prendere parte a questa manifestazione pensando che le potesse permettere di fare la conoscenza di personaggi importanti nell'evento organizzato dal Nakatami.

Una notizia drammatica che fa cadere nello sgomento l'Aslan

Deniz vorrà parlare con l'amico Ferit (Can Yaman) dei sentimenti nei confronti di una ragazza.

Nazli metterà al corrente Asuman e Fatos delle problematiche incontrate sul lavoro a causa del carattere complesso del titolare. Nel frattempo ci sarà una serata romantica tra Deniz e Nazli al punto che la donna rimarrà colpita dalla semplicità dell'uomo. Arriverà il giorno riguardante il vincitore della gara d'appalto che porterà allo scontro tra Ferit e Hakan. Infine Ferit verrà a sapere che i genitori di Bulut sono morti in un incidente e il bambino ha riportato delle ferite, riuscendo a salvarsi la vita.

Arriverà per il signor Aslan un periodo complesso nel quale sarà chiamato a prendersi delle responsabilità.