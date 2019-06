Il Grande Fratello 16 si avvicina verso le battute finali di questa edizione che non ha deluso le aspettative e dal punto di vista degli ascolti ha ottenuto dei risultati decisamente molto positivi. Lunedì 3 giugno alle ore 21:30 andrà in onda la penultima puntata di questa edizione, ossia la semifinale del reality show presentato da Barbara D'Urso, durante la quale si scopriranno i nomi dei finalisti che accederanno alla finalissima in programma lunedì 10 giugno in prime time. Ovviamente non mancheranno i colpi di scena e i confronti tra i concorrenti che stanno appassionando il pubblico di Canale 5 con le loro avventure.

Pubblicità

Pubblicità

Anticipazioni semifinale del Grande Fratello 16: la scelta dei finalisti

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla puntata del Grande Fratello 16 di lunedì 3 giugno rivelano che si scoprirà l'esito del televoto finale tra Erica, Enrico e Kikò. I tre concorrenti si stanno sfidando al televoto e sarà il pubblico da casa a decretare chi potrà proseguire la sua corsa verso la finalissima della prossima settimana e chi invece dovrà abbandonare definitivamente la casa più spiata d'Italia, rinunciando così alla possibilità di vincere il montepremi finale di questa stagione.

Grande Fratello 16 anticipazioni 3 giugno

Nel corso della puntata non mancheranno nuovi colpi di scena riguardanti la scelta dei restanti finalisti di questa edizione, con possibili nuove eliminazioni dirette. E poi ancora occhi puntati sulla coppia composta da Gennaro e Francesca: dopo l'addio di quest'ultima con il suo fidanzato storico, ecco che in settimana è andato in scena un grande avvicinamento con il ragazzo napoletano.

Francesca e Gennaro 'in love', ma Taylor Mega insidia il loro rapporto

I due hanno trascorso dei momenti di passione tra baci e coccole ma in questi giorni il loro flirt è stato messo in discussione dalla presenza della new entry Taylor Mega, la quale ha creato un po' di caos all'interno della casa più spiata d'Italia.

Pubblicità

Francesca non ha gradito la confidenza tra Taylor e il suo Gennaro, per tale ragione la ragazza ha creato non pochi momenti di tensione tra i due 'amanti'.

Riflettori ben puntati anche su Gianmarco Onestini, che questa settimana ha avuto un crollo emotivo all'interno della casa e ha chiesto alla produzione di poter vedere i suoi familiari. La sua richiesta verrà accolta dal Grande Fratello? Non si esclude che lunedì sera in casa possa esserci Luca Onestini, ex concorrente del GF Vip ed ex tronista di Uomini e donne, il quale potrebbe fare una sorpresa al fratello incitandolo a resistere, dato che siamo ad un passo dalla finalissima.