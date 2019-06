Le prossime puntate della nota soap opera Il Segreto riservano diverse novità interessanti. Nelle puntate che andranno in onda dal 10 al 14 giugno, Antolina troverà un altro modo per sbarazzarsi del bambino che porta in grembo. Nel frattempo Elsa Laguna sarà ancora considerata dalla maggior parte delle persone la responsabile della caduta dal dirupo di Antolina. Elsa, però, sospetterà che la donna si sia gettata nel burrone consapevolmente, allo scopo di abortire.

Pubblicità

Pubblicità

In seguito Elsa si recherà da don Anselmo per confessarsi e racconterà all'uomo che in realtà non ha cercato di uccidere Antolina. Frattanto Lamberto rivelerà a suo padre Eustaquio che Saul lo ha minacciato con una pistola. Per tale ragione Eustaquio dichiarerà immediatamente guerra nei confronti di Saul Ortega e Julieta Uriarte.

Antolina abortisce

Nelle puntate de Il Segreto che verranno trasmesse da lunedì 10 a venerdì 14 giugno, Isaac sarà notevolmente arrabbiato con Elsa; quest'ultima vorrà un chiarimento con l'uomo e chiederà aiuto a Matias.

Antolina si procurerà un aborto e cercherà di incolpare Elsa Laguna.

In seguito Antolina vorrà trovare un altro modo per portare a compimento il suo macabro piano e abortire. Pertanto la donna prenderà una sorta di tagliere e si colpirà la pancia più volte, fino a sanguinare e poi inizierà ad urlare per attirare l'attenzione dei presenti. Antolina verrà soccorsa da un nuovo medico di origine italiana, il dottor Alvaro Fernandez, poiché Zabaleta sarà assente. Nel frattempo Elsa, non a conoscenza della verità, continuerà a sospettare che Antolina non sia mai stata davvero incinta.

Pubblicità

Poi Marcela e Matias si recheranno alla locanda e annunceranno alla Laguna che Antolina ha avuto un'emorragia. In seguito il dottor Fernandez non potrà fare nulla per impedire ad Antolina di abortire. Isaac avvertirà la donna della brutta notizia. Quest'ultima farà finta di dispiacersi per l'accaduto e incolperà Elsa Laguna della sua sventura; la Laguna confesserà a Consuelo che è convinta che Antolina si sia buttata dal precipizio di sua spontanea volontà appositamente per perdere il suo bambino; la donna consiglierà ad Elsa di non raccontare a nessuno i suoi pensieri ed illazioni su Antolina.

Fernando uccide i rapitori di Alfonso ed Emilia

Fernando Mesia inizialmente si rifiuterà di recarsi con i soldi nel posto indicato dai sequestratori di Alfonso ed Emilia, poiché è convinto che sia una trappola. Raimundo e Maria cercheranno di far cambiare decisione al Mesia. In seguito Maria si renderà disponibile per cercare di aiutare Emilia ed Alfonso a fuggire, ma Fernando non vorrà mettere in pericolo la donna e così deciderà di andare nel luogo indicato dai rapitori della coppia insieme a Maria.

Pubblicità

Nel contempo Mauricio e Raimundo avranno alcune difficoltà a tenere a bada la 'lei' nascosta nei sotterranei della villa. Successivamente Fernando ucciderà i sequestratori di Alfonso ed Emilia. Maria metterà in salvo i suoi genitori e si accorgerà che Emilia è incinta. Successivamente Francisca comparirà davanti a Fernando. Quest'ultimo sarà sbalordito nel vedere davanti ai suoi occhi la Montenegro ancora viva e sarà assai turbato e adirato con tutti quanti per essere stato preso in giro, ma sarà dispiaciuto soprattutto con Gonzalo e Maria per avergli mentito.

Pubblicità

Intanto Isaac avrà una discussione con Elsa. Infine Emilia ed Alfonso dovranno ripartire immediatamente per Parigi, poiché saranno ancora ricercati dalla polizia per la morte di Perez De Ayala, ma vorranno prima salutare la piccola Camelia insieme a Matias e Marcela.