Continuano a sorprendere milioni di telespettatori italiani le vicende dei protagonisti della soap opera Il Segreto, nata da un'idea di Aurora Guerra. Nelle prossime puntate (di cui non è stata ancora comunicata la tempistica di programmazione in Italia) le attenzioni si concentreranno soprattutto su Fe. Quest'ultima, infatti, si ritroverà al centro di una vicenda alquanto delicata, poiché dovrà fare i conti con Faustino, un uomo che lavorava nel bordello in cui era stata sequestrata mentre cercava informazioni su Nazaria.

La minacciosa presenza di Faustino nella vita della signora Perez, la costringerà ad inscenare la sua morte. Gli spoiler, inoltre, riportano che in questo piano sarà coinvolto Mauricio. L'uomo, dopo aver organizzato il finto funerale di Fe, racconterà la verità a tutti i suoi cari, affinché non debbano sopportare un profondo dolore inutilmente.

La donna, dal canto suo, spiegherà al capomastro il motivo per cui il malvagio uomo la sta cercando. La Perez, infatti, è entrata in possesso di una valigia contenente del denaro appartenente a Don Vicente, il deceduto proprietario della casa di appuntamenti.

Anticipazioni Il Segreto: Fe finge di morire per mettersi in salvo da Faustino.

Paura per Fe: costretta a fuggire a causa di Faustino

Il forestiero, dopo aver rintracciato la Perez, pretenderà che si presenti in un luogo da lui indicato per restituirgli il denaro, ma Mauricio avrà paura che la situazione possa ulteriormente degenerare. Proprio per questo motivo, il capomastro deciderà di accompagnare Fe all'incontro. Dalle anticipazioni si apprende che Faustino, dopo aver ottenuto i soldi, estrarrà una pistola dalla sua giacca e sparerà proprio alla donna.

Godoy, in preda alla disperazione, porterà di corsa la Perez al dispensario dal dottor Fernandez, nella speranza che possa salvarle la vita. In un secondo momento, il braccio destro di Donna Francisca comunicherà a tutti gli abitanti di Puente Viejo del decesso di Fe, ma le cose non staranno proprio così.

La messinscena della dipartita di Fe

La Perez riuscirà a scampare alla morte, ma nonostante ciò i pericoli per lei non saranno ancora finiti. Mauricio racconterà la verità a Raimundo (Ramon Ibarra), dicendogli che la bottegaia è sopravvissuta e chiedendogli aiuto affinché possa trovare un luogo sicuro dove possa nascondersi prima di fuggire dal paese.

L'obiettivo, infatti, sarà quello di impedire a Faustino di mettersi nuovamente sulle tracce di Fe e di vendicarsi una volta per tutte di lei. Al contempo Godoy, per non destare sospetti, organizzerà anche una veglia funebre in memoria della scomparsa ma, per evitare che i suoi cari soffrano inutilmente, li avviserà prontamente che si tratta di una farsa. Soltanto Francisca, Fernando e Dolores verranno tenuti lontano dalla verità.

Dunque quasi tutta Puente Viejo saprà della "finta morte" di Fe, e addirittura Alvaro racconterà ad Elsa di aver firmato anche un falso certificato di avvenuto decesso.