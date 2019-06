Continua l'appuntamento con la longeva soap opera spagnola ideata da Aurora Guerra, 'Il segreto' che vede l'arrivo di nuovi personaggi pronti a creare curiosità. Gli spoiler rivelano che i telespettatori italiani faranno la conoscenza della figura di Roberto (Juan Dos Santos) che arriva nel paese di Puente Viejo per stare accanto all'amica Maria (Loreto Mauleon). Questa presenza provocherà la rabbia di Francisca (Maria Bouzas) che non vedrà di buon occhio questo approdo e lo stesso discorso vale per Fernando (Carlos Serrano) dimostratosi critico nei confronti dell'uomo.

Questi aspetti saranno determinanti e porteranno il forestiero a non entrare nelle grazie di due personalità potenti.

Il Mesia e la Montenegro stringeranno un'alleanza con l'intento di far capire a Roberto la necessità di abbandonare il paese. Roberto avrà un potere importante dopo aver acquistato la banca nella quale la matrona ha conservato il denaro. La moglie di Raimundo, con l'aiuto di Fernando avrà intenzione di corrompere Roberto e decideranno di offrire all'uomo centomila pesetas dopo aver notato lo stretto legame tra lui e Maria.

Il Mesia sarà geloso nei confronti di Roberto dopo essersi accorto della vicinanza con Maria e saranno pronti a ogni sacrificio pur di allontanare l'uomo da Puente Viejo.

L'amico di Maria deve riflettere dopo aver ricevuto la richiesta di Francisca

L'amico della Castaneda non si farà trovare impreparato di fronte alla richiesta della Montenegro e sottolineerà la necessità di fare delle valutazioni. Questo comportamento di Roberto provocherà dei sospetti nell'animo di Francisca sicura che abbia intenzione di aumentare le richieste.

Il Sanchez assumerà uno strano atteggiamento e chiederà aiuto a Maria per farsi accompagnare dalla donna a risolvere delle questioni di lavoro. Queste giornate saranno fondamentali per conoscere a fondo le intenzioni dell'uomo.

La rabbia della Montenegro e del Mesia

Roberto sarà protagonista di un dialogo con Francisca e Fernando nel corso del quale creerà stupore nell'animo delle due persone facendo una proposta inaspettata da lasciare di stucco la Montenegro e il Mesia.

Roberto deciderà di informare Maria del tentativo di corruzione da parte di Francisca e Fernando dopo che la Castaneda si è recata nel suo studio. Queste rivelazioni faranno capire alla moglie di Gonzalo che il Mesia e la Montenegro non sono cambiati. La ragazza farà un rimprovero alla madrina e si renderà conto di quanto Francisca odi Roberto per il colore della pelle. Infine Francisca e Fernando si scaglieranno nei confronti del Sanchez accusato di aver manipolato Maria con l'intenzione di metterla contro di loro.