La crudeltà di Antolina continuerà ad essere protagonista delle puntate spagnole de Il Segreto nel corso delle quali la dark lady tornerà a Puente Viejo dopo una prima fuga. Durante la sua assenza, Isaac ed Elsa saranno di nuovo felici insieme anche se saranno costretti a fare i conti con un nuovo dramma. La Laguna scoprirà di avere gravi problemi di cuore e solo un delicato intervento chirurgico potrà evitare che le accada il peggio. Alla fine l'operazione ci sarà e andrà per il meglio.

Pubblicità

Pubblicità

Durante la convalescenza di Elsa accadrà un fatto inaspettato: Antolina rientrerà a Puente Viejo e annuncerà di essere cambiata. Ma ben presto si capirà che il suo obiettivo sarà vendicarsi definitivamente della sua rivale eliminandola una volta per tutte. E, pensando che la Laguna non abbia speranze di sopravvivere, l'ex ancella le confesserà i suoi peggiori crimini.

L'ex ancella rivela le sue malefatte

Le anticipazioni delle puntate spagnole de Il Segreto segnalano che Isaac chiederà ad Antolina, pensando che sia cambiata, di aiutare Elsa nelle faccende di casa durante la sua convalescenza.

Pubblicità

Ma si tratterà dell'ennesimo piano crudele orchestrato dalla dark lady il cui obiettivo sarà di porre fine alla vita della sua rivale. A causa di un attacco di cuore Antolina crederà che la morte di Elsa sia imminente e le confesserà i suoi peggiori crimini. In particolare le rivelerà di avere provocato l'attentato durante il matrimonio con Isaac, di avere ucciso il padre della rivale e persino di avere causato la sua gravissima malattia al cuore.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Ma questa volta l'ex ancella commetterà un grave errore. La sua confessione, infatti, verrà ascoltata da Isaac e dal sergente Cifuentes che avranno la conferma di tutte le sue malefatte. Quest'ultimo tenterà di arrestarla ma Antolina riuscirà a fuggire di nuovo prima di essere affidata una volta per tutte alla giustizia.

Trame spagnole Il Segreto: Antolina medita vendetta

La resa dei conti questa volta sembra davvero molto vicina nelle puntate spagnole de Il Segreto.

Antolina fuggirà prima dell'arresto e vivrà nascosta in condizioni quasi disumane, senza cibo e priva di una casa, spiando Isaac ed Elsa. Il suo obiettivo sarà quello di portare a termine la sua vendetta, uccidendo la sua acerrima nemica. Per evitare che possa essere fatto del male all'amata, Isaac chiederà a Matias e Marcela di prendersi cura di lei nascondendola alla locanda. Non potrà però sospettare che tutti i suoi movimenti continueranno ad essere spiati da una Antolina sempre più ossessionata dalla coppia.

Pubblicità

Riuscirà a raggiungere il suo terribile obiettivo o finalmente sarà lei ad avere la peggio? Le puntate spagnole di luglio potrebbero essere decisive da questo punta di vista.