La programmazione de Il Segreto subirà un'importante variazione oggi 8 giugno. La puntata pomeridiana del sabato, diventata una gradita abitudine degli ultimi mesi, purtroppo non andrà in onda. Con l'avvento dei palinsesti estivi, Mediaset ha deciso di sospendere, oltre alla telenovela ambientata a Puente Viejo, anche Beautiful e Una Vita, e lo stesso accadrà domenica 9 giugno. Insieme alle brutte notizie, ci sarà spazio anche per una piacevole conferma.

Come accaduto la scorsa settimana, infatti, le due serie iberiche saranno protagoniste della serata di Rete 4 (sostituendo così l'appuntamento del martedì): Il Segreto sarà trasmesso a partire dalle ore 21:25 e seguirà Una Vita, dalle ore 22:30. Questa sera le trame riserveranno interessanti novità per Raimundo, Maria e compaesani. Fernando, infatti, tornerà alla villa con delle importanti notizie riguardanti Emilia e Alfonso. Isaac, invece, prenderà una decisione discutibile, ponendo fine alla sua relazione con Elsa.

Anticipazioni Il Segreto, oggi: Isaac si fida di Antolina

Le anticipazioni de Il Segreto riguardanti la puntata in onda stasera su Rete 4 si concentrano su un errore che potrebbe costare caro a Saul. Quest'ultimo punterà la pistola contro Molero per difendere Julieta dall'aggressione ma questa mossa potrebbe in futuro essere usata dal crudele individuo a suo vantaggio. Confuso dalle ulteriori bugie di Antolina sulla sua rivale in amore, Isaac deciderà di troncare definitivamente la sua relazione segreta con Elsa e di fidarsi della donna che ha sposato.

La situazione però sarà destinata a complicarsi ulteriormente quando l'ex ancella, rimasta sola in casa, sarà vittima di un improvviso malore. A questo punto verrà richiesto l'intervento del dottor Zabaleta il quale noterà delle discrepanze sui tempi della sua gravidanza. I problemi di Antolina, infatti, non coincideranno con la tempistica ufficiale del feto, lasciando presagire a nuovi intrighi da lei orchestrati.

Puntata serale Il Segreto: il ritorno di Fernando Mesia

Proseguendo con le anticipazioni de Il Segreto riguardanti la puntata serale di oggi 8 giugno, Severo vincerà la causa da lui intentata, garantendo così ai lagunari un risarcimento in denaro da parte del proprietario della miniera.

Fernando tornerà alla villa sorprendendo sia Maria che Raimundo, i quali avevano dei seri dubbi sulle vere intenzioni del villain. Quest'ultimo porterà con sé delle parziali buone notizie, rivelando all'ex moglie e a suo nonno l'indirizzo del luogo in cui Emilia e Alfonso sono tenuti nascosti. Non ci sarà quindi più tempo da perdere per riportare in libertà i genitori di Maria ponendo fine al lungo sequestro.