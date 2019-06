Continua l'appuntamento con la longeva soap opera spagnola 'Il segreto' che riesce a tenere alta l'attenzione dei telespettatori con l'arrivo di nuovi personaggi. Arriva il momento delle new entry tra cui spicca il nome dell'attrice Lucia Margò che è entrata nelle trame spagnole da un mese mettendosi a confronto con un ruolo ricco di sorprese. La giovane interprete veste il ruolo di Lola, una ragazza orfana che si distingue per semplicità e bellezza dopo l'approdo nel paese di Puente Viejo.

La donna ha un legame stretto con Prudencio mentre nasconde l'amicizia con Francisca (Maria Bouzas) dalla quale riceve degli ordini. Lola si recherà nella villa della Montenegro per avere delle disposizioni dalla dark lady che le ordinerà di avvicinarsi a Prudencio ma non sarà facile comprendere il motivo di questa richiesta. La moglie di Raimundo riuscirà a tenere in pugno la donna con la quale ha un collegamento legato al passato. Rimarranno ignoti i motivi che spingono la ragazza a obbedire alla zia di Maria e l'unica certezza si ritrova nel fatto che Lola riuscirà nell'intento di affascinare Prudencio.

La giovane donna chiamata a dare delle informazioni importanti a Francisca

Il fratello di Saul rimarrà folgorato dalla bellezza della ragazza ma Francisca potrebbe aver dimenticato la debolezza di Lola. Inoltre la donna svolgerà altri compiti volti a scoprire la verità sul conto di Prudencio in quanto l'intezione della Montenegro sarà quella di mettere nei guai l'Ortega. Lola avrà il compito di fornire delle valide informazioni alla Montenegro. La giovane donna finirà per fare i conti con i sensi di colpa dopo aver scoperto delle verità riguardo ai traffici di Prudencio.

L'arrivo di altri attori all'interno della soap

Il coinvolgimento di Lola nel rapporto con l'Ortega sarà eccessivo al punto che sorgeranno dei dubbi sulla sua fedeltà. Il mistero riguardo a questo nuovo personaggio si infittisce per il fatto che vi è un'evidente somiglianza tra la figura di Lola e quella di Pepa. Potrebbe esserci un legame tra i due personaggi e si sta parlando di quest'argomento sulle riviste italiane e spagnole che danno delle informazioni sulla relazione tra Pepa e la nuova arrivata.

Ci si interroga sul motivo di questo retroscena che può essere legato a una scelta ideata dagli autori, altrimenti potrebbe trattarsi di pura casualità. L'attrice Lucia Margò è molto presente sui social, in particolare su Instagram dove tiene aggiornati i fan ma non si tratta dell'unica new entry all'interno del cast. Oltre alla presenza dell'interprete, da annoverare l'arrivo di Pedro Nistal e Patricia Ponce De Leon. Lola è una giovane donna dolce che si distingue per indossare una piccola croce d'oro al collo.