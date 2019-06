Continuano gli appuntamenti con la soap opera tedesca 'Tempesta d'amore' che riesce ad attirare la curiosità dei milioni di telespettatori italiani. Le anticipazioni degli episodi dal 9 al 15 giugno fanno notare che Xenia si impegnerà in prima persona per rendere impossibile la vita di Cristoph. La donna non avrà intenzione di fermare il suo diabolico piano e deciderà di coinvolgere anche i giornali. Il proprietario d'albergo sembrerà avere tutte le persone contro di lui, sicure di fare la scelta giusta non dandogli alcun tipo di sostegno.

L'uomo, però, potrà godere dell'appoggio della figlia Annabelle che lo aiuterà a recuperare la stima delle persone a lui vicine. Al Furstenhof si presenterà un uomo dall'atteggiamento misterioso. Si tratta di Wolfgang Schwab, un affarista che si dimostrerà essere identico nell'aspetto alla persona di Andrè. Questa somiglianza sarà determinante per portare a una serie di equivoci. Werner di conseguenza comincerà ad avere dei sospetti in merito alla situazione. A scoprire la verità sarà Michael, che si accorgerà del malinteso dopo aver avuto un incontro con Andrè.

Tempesta d'amore: Xenia arrabbiata con Christoph

Ha inizio la caccia al tesoro al Furstenhof

Al Furstenhof avrà inizio una caccia al tesoro, che coinvolgerà molti dipendenti dell'azienda. Jessica non riuscirà ad avere dei validi indizi per via della presenza disturbante di Paul e Tobias. La donna, nonostante gli ostacoli, non si tirerà indietro dall'idea di voler trovare il tesoro.

La donna avrà intenzione di chiedere aiuto a Boris per coinvolgerlo nel piano contro il rivale. Tobias intanto proverà ad aprire gli occhi al fidanzato.

Jessica invece vedrà crollare tutte le sue certezze dopo essere stata costretta ad abbandonare la gara per via di un problema di salute. Denis sarà impegnato a risolvere gli indovinelli ma dovrà fare i conti con Joshua. Xenia nel frattempo vorrà andare fino in fondo per cacciare Christoph.

Le cattive intenzioni di Xenia

Eva si renderà protagonista di un gesto di altruismo nei confronti di Valentina, dandole la possibilità di prendere parte a un evento di gala, nella speranza che possa vivere una serata speciale.

La nonna di Paul manderà un regalo al nipote in procinto di convolare a nozze ma Romy non prenderà nel migliore dei modi questa notizia. Inoltre si presenterà la moglie del sosia di Andrè. Christoph, resosi conto di essere stato escluso da una serata di gala, vorrà fare una donazione per aiutare la ricerca per la leucemia. Robert non avrà intenzione di accettare questa offerta e provocherà la rabbia di Eva. Infine Denis e Josha saranno sempre più vicini, innescando la gelosia incontenibile di Annabelle.

