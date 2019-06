La prima puntata di Temptation Island ha finalmente una data ufficiale: non sarà il 17 giugno, come previsto in un primo momento, ma l'attesa durerà una settimana, in più ovvero fino a lunedì 24 giugno. L'annuncio è stato dato dai vari canali ufficiali del docu-reality, oltre che dal portale Witty Tv, rimbalzando successivamente nei social network. Sarà in tale occasione che inizierà l'avventura delle sei coppie di fidanzati e fidanzate che si separeranno per alcune settimane, mettendo alla prova il loro amore.

In tale periodo saranno tentati da bellissimi ragazzi e ragazze single, che avranno il compito di mettere in discussione i loro sentimenti e la loro fedeltà. E, stando ad alcune indiscrezioni lanciate dal sito specializzato davidemaggio, una coppia non durerà a lungo, decidendo di porre fine alla loro avventura televisiva fin dalla puntata di esordio.

Temptation Island anticipazioni: l'addio al primo falò

Le riprese di Temptation Island sono cominciate già da qualche settimana nel resort di Santa Margherita di Pula, in Sardegna, e in questo periodo le sorprese non sono mancate.

Infatti ad annunciare una sorprendente quanto immediata rottura è stato il portale davidemaggio, secondo il quale una coppia ha chiesto e ottenuto un falò di confronto. In questo caso non si sarebbe trattato del desiderio di rivedersi, come accaduto varie volte nelle scorse edizioni, ma piuttosto di una necessità dettata dal comportamento di uno dei due fidanzati. Sembra, infatti, che l'esito di tale falò non sia stato positivo e che abbia portato all'inevitabile rottura.

Sarebbe questa un'assoluta novità per la trasmissione targata Maria De Filippi, perfetta per tenere vivo l'interesse del pubblico da casa fin dall'esordio.

Le sei coppie in gara

La voce secondo la quale una coppia lascerà Temptation Island fin dalla prima puntata ha cominciato a rimbalzare su siti web e social network, scatenando la curiosità del pubblico da casa. Chi saranno i primi ad uscire di scena? Sono sei le coppie che si metteranno alla prova nel dating show targato Fascino ovvero Arcangelo e Nunzia, Jessica e Andrea, Katia e Vittorio, Sabrina e Nicola, Ilaria e Massimo, David e Cristina.

Soprattutto i primi hanno destato la curiosità dei telespettatori nel loro video di presentazione, lei in particolare ha raccontato di averne passate tante per il comportamento libertino del suo fidanzato. Arcangelo, invece, ha precisato di ritenere Nunzia la donna della sua vita anche se lei potrebbe non essere l'unica. Parole che lasciano chiaramente presagire alla possibilità di un possibile tradimento. Tra i dodici fidanzati, ad essere conosciuti dal grande pubblico sono David Scarantino e Cristina Incorvaia, noti per la loro partecipazione al Trono Over di Uomini e Donne.