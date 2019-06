Temptation Island tornerà presto su Canale 5, riportando in scena quel mix di buoni sentimenti e di tradimenti che tanto piace ai telespettatori. Gli ingredienti saranno gli stessi delle scorse edizioni: sei coppie metteranno alla prova il loro amore, separandosi per qualche settimana nel resort di Santa Maria di Pula in Sardegna. In questo periodo saranno tentati da bellissimi ragazzi o ragazze single, che avranno il compito di aprire gli occhi ai fidanzati in merito ai propri sentimenti.

Pubblicità

Pubblicità

Le riprese stanno per iniziare, come confermato da Filippo Bisciglia, che ha recentemente annunciato il suo trasferimento in Sardegna, e dall'autrice Raffaella Mennoia. E, in attesa di scoprire la data in cui il programma farà capolino su Canale 5, è giunto il momento di conoscere le prime due coppie ufficiali, che già stanno scatenando la curiosità del pubblico da casa: Katia e Vittorio, Jessica e Andrea.

Temptation Island anticipazioni: Jessica e Andrea hanno disdetto il loro matrimonio

Al momento sono due le coppie ufficiali di Temptation Island 2019.

Anticipazioni Temptation Island: annunciate le prime due coppie

Una di esse è quella formata da Jessica e Andrea, già presentati nei profili ufficiali del reality. I due fidanzati avevano già fissato la data delle nozze, ma è stata lei ad evidenziare dei dubbi, chiedendo di disdire la cerimonia. Jessica ha infatti ammesso di avere diversi dubbi e di voler capire se davvero Andrea la rende felice. Quest'ultimo è più sicuro dei propri sentimenti, come lui stesso ha dichiarato nel video di presentazione: "So quello che voglio e so quello che provo, ma a questo punto non so lei quel che vuole". Con questi presupposti la coppia promette scintille, soprattutto dalla parte femminile, e c'è già chi sostiene che il tradimento sarà inevitabile.

Pubblicità

La seconda coppia: Katia e Vittorio

Oltre a Jessica e Andrea, le anticipazioni di Temptation Island rivelano la partecipazione di un'altra coppia ufficiale, ovvero quella formata da Katia e Vittorio. Anche in questo caso è la fidanzata ad avere dei dubbi sulla relazione, tanto che Vittorio ha deciso di partecipare al programma per capire se le sia davvero innamorata. Lui, infatti, è consapevole di essere preso più di quanto lo sia lei. Queste le sue parole nel video di presentazione: "Quello che provo io è un po' di più rispetto a quello che prova lei per me".

Anche Katia ha confermato di essersi concentrata soprattutto su se stessa, fin dall'inizio della sua relazione con Vittorio. Il merito (o la colpa?) a suo dire sarebbe proprio del fidanzato, che le ha sempre permesso di prendersi tutte le libertà di cui lei aveva bisogno. Al momento sono solo due le coppie ufficiali di Temptation Island sulle sei che si metteranno alla prova in Sardegna. E facendo riferimento a quanto accaduto nelle scorse edizioni, tra le quattro rimanenti potrebbe esserci qualche volto noto proveniente dall'universo di Uomini e donne.