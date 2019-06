Martedì 2 luglio, in prima visione su Raiuno, andranno in onda tre nuovi episodi di "The Resident". Dopo lo straordinario successo di "The Good Doctor", la Rai ha infatti deciso di affidare ad un nuovo Medical-Drama americano la prima serata della rete ammiraglia. Di seguito le trame, nel dettaglio, di ciò che accadrà nelle prossime tre puntate.

Sinossi The Resident 1x04: 'Crisi di Identità'

Il primo episodio di "The Resident", in onda su Raiuno martedì 2 luglio, rappresenterà la quarta puntata della prima stagione del fortunato Medical-Drama targato Fox.

Intitolata "Crisi d'identità", la puntata si focalizzerà - in particolare - sul personaggio di Conrad Hawkins. Lo specializzando, a causa della confusione creatasi in pronto soccorso, commetterà un errore che lo porterà a comunicare alla famiglia sbagliata la morte di un paziente. Profondamente provato, il medico cercherà dunque di fare ammenda. Nel frattempo, Nicolette lotterà per trovare le cartelle cliniche di un paziente affidato alle cure di Lane.

Devon Pravesh, invece, stringerà un inaspettato legame con un paziente anziano mentre Mina sarà costretta a prendersi una pausa dalla sua professione per aver scavalcato l'unità chirurgica.

The Resident, anticipazioni 1x05: 'Errore fatale'

Il secondo episodio di The Resident del 2 luglio si intitolerà "Errore fatale". La trama della puntata si focalizzerà, in particolare, su una serie di interventi chirurgici incrociati che metteranno a dura prova lo staff del Chastain Park Memorial.

Proprio per alleggerire la tensione, Nicolette chiederà a Jude di assisterla in una delle operazioni, ma questa mossa scatenerà la gelosia di Conrad. Nel frattempo, un collaboratore particolarmente generoso arriverà in ospedale intenzionato a donare una considerevole somma a supporto del programma oncologico del dottor Lane. Infine, Davon dovrà fare i conti con un paziente che accuserà un imbarazzante problema medico.

Trama 1x06: 'Costi quel che costi'

Il terzo ed ultimo episodio di The Resident in onda su Raiuno il prossimo 2 luglio, si intitolerà "Costi quel che costi".

La trama della puntata si focalizzerà, in particolare, sul tentativo di Conrad di mitigare l'atteggiamento aggressivo che un gruppo di medici metterà in atto nei confronti di un paziente che accuserà un misterioso dolore cronico. Nel frattempo, Mina si prenderà cura di un ragazzo - proveniente dal suo stesso quartiere - che l'ha aggredita. A supporto della dottoressa interverrà Nicolette e sarà proprio questa l'occasione che la porterà a scoprire un segreto che la Okafor ha nascosto per anni.

Infine Conrad dovrà fare i conti con una inaspettata visita. Al Chastain Park Memorial arriverà infatti suo padre.