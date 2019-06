Le puntate estive di Un posto al sole saranno destinate a chiamare in causa nuovi misteri, riguardanti più di un protagonista della soap partenopea. Uno di essi avrà a che fare con Leonardo, che a Napoli trascorrerà del tempo in compagnia di Serena ed Irene, lasciando chiaramente presagire a sorprendenti sviluppi sulla trama a lui collegata. Ma gli episodi in onda su Rai 3 dal 24 al 28 giugno saranno portatori anche di un'altra questione da non perdere di vista, collegata a Marina Giordano.

Pubblicità

Pubblicità

L'imprenditrice non vivrà una fase facile, trovandosi improvvisamente da sola come non accadeva da tempo. A ciò si aggiungeranno i problemi sul lavoro, soprattutto a causa di Alberto Palladini, e una strana presenza che si aggirerà indisturbata a casa della donna. Ma chi sarà quell'uomo misterioso? Cosa avrà in comune con la Giordano? Alcune anticipazioni a tal proposito sono state svelate dal settimanale Telepiù, che ha aumentato la curiosità dei telespettatori.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Un Posto Al Sole

Un posto al sole anticipazioni: sparisce una foto di Marina

Secondo quanto rivelano le anticipazioni di Un posto al sole della prossima settimana, la vita di Marina continuerà ad essere caratterizzata da diversi alti e bassi. La donna non sarà più apprezzata come un tempo ai Cantieri, dove dovrà costantemente scontrarsi con l'autorità di Alberto Palladini. Non solo: si troverà sola per la prolungata assenza della figlia Elena oltre che della nipote Alice, che raggiungerà per qualche tempo la madre a Londra.

Pubblicità

E proprio in questo frangente, un uomo misterioso entrerà a villa Giordano, aprirà il frigo e prenderà qualcosa da mangiare. Aggirandosi per il salotto dell'abitazione, noterà una foto di Marina da giovane e la porterà via con sé. L'imprenditrice si accorgerà poco dopo della mancanza e accuserà la sua cameriera di avere spostato la foto in questione, anche se comprensibilmente la donna negherà qualsiasi coinvolgimento.

Trame Un posto al sole: Arturo è l'uomo misterioso

Chi sarà davvero quest'uomo che, nelle prossime puntate di Un posto al sole, si aggirerà indisturbato a casa di Marina?

Le anticipazioni rivelano che queste visite proseguiranno e sveleranno anche il nome di questa new entry: Arturo! Non è chiaro quale legame ci sia tra lui e Marina, magari risalente a decenni prima, ma il settimanale Telepiù ha svelato un ulteriore dettaglio sulla questione ovvero che Arturo è un uomo anziano dall'aspetto malandato. Si tratterà solo dell'apparenza legata ad una fase difficile della sua vita? Da diverso tempo, infatti, la Giordano è sola dal punto di vista sentimentale.

Pubblicità

Dopo il matrimonio fallito con Roberto Ferri e la breve parentesi con Matteo Serra (interpretato dall'attore Luca Ward) per lei non c'è più stato un uomo al suo fianco. E chissà che non sia arrivato il momento della svolta.