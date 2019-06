Nei prossimi episodi di Un posto al sole, verranno svelati ulteriori dettagli sul misterioso personaggio di Leonardo Arena. L'amico di Tommaso si avvicinerà pericolosamente a Serena che, dal canto suo, avrà modo di scoprire qualcosa di inquietante sul conto dell'uomo. Nel frattempo Marina dovrà fare i conti con un losco figuro che si aggirerà per la sua villa, ma le telecamere potrebbero inchiodarlo.

Leonardo e Serena sempre più vicini

Negli ultimi episodi di Un posto al sole, c'è stato mostrato come Leonardo (Erik Tonelli) risulti interessato a Serena (Miriam Candurro).

Nelle prossime puntate, l'uomo avrà modo di restare solo con la donna e i due inizieranno a legare, ma la Cirillo farà delle scoperte sconvolgenti che le faranno mutare il giudizio positivo che si era fatta inizialmente sul conto del ragazzo. Dopo la gita in barca, dove Serena avrà modo di scoprire che Leonardo ha un lato oscuro, i due avranno modo di trascorrere altro tempo assieme, ma questo farà si che Serena faccia un'ulteriore inquietante scoperta sul conto del ragazzo.

Leonardo proverà in tutti i modi a farsi perdonare dalla Cirillo, che però lo metterà dinanzi alle sue responsabilità. Non ci è dato sapere se Leonardo provi a farsi perdonare da Serena per evitare che qualcosa sul suo conto venga fuori o se semplicemente sarà interessato ad avere un buon giudizio da parte della donna.

La proposta di Filippo

Inizialmente Filippo (Michelangelo Tommaso) non sarà a Napoli, anzi sarà proprio la sua improvvisa partenza per Londra assieme al padre Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) l'espediente narrativo che permetterà a Leonardo di avvicinarsi indisturbato a Serena.

Non ci vengono forniti dettagli su quanto sappia Filippo, ma è probabile che, almeno inizialmente, non verrà a conoscenza del lato oscuro di Leonardo tant'è che, appena tornato dal viaggio, deciderà di fare una proposta a Leonardo che metterà seriamente in crisi Serena. Non ci sono informazioni sul tipo di proposta, ma è ipotizzabile che possa essere legata alla nuova attività di chartering di Filippo e Ferri.

Marina spiata da un uomo misterioso

Dopo aver sottovalutato la sparizione di una foto dal suo appartamento, Marina (Nina Soldano) inizierà a convincersi che un uomo misterioso stia spiando i suoi movimenti.

Per scoprire l'identità di questo losco personaggio, la Giordano deciderà di installare in casa alcune telecamere di sorveglianza. Nella puntata che andrà in onda venerdì 5 luglio ci verrà svelato che dopo aver esaminato i video, Marina capirà effettivamente chi è l'uomo che la sta spiando, ma le anticipazioni non dicono chi sia questa persona.