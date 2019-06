Non mancheranno le sorprese nelle puntate di Un posto al sole che Rai 3 trasmetterà dal 24 al 28 giugno. In tale periodo, infatti, Marina si troverà coinvolta in una nuova vicenda destinata a non restare priva di conseguenze: un uomo misterioso si introdurrà nella sua villa e le ruberà una foto. Ma chi sarà? Le novità riguarderanno anche Vittorio, sempre più confuso tra Vittorio e Anita, mentre la gelosia di Diego rischierà di fargli perdere il controllo delle sue azioni.

Pubblicità

Pubblicità

Non sarà escluso dalle prossime puntate della soap partenopea Leonardo che, in assenza di Roberto e Filippo, avrà la possibilità di trascorrere una giornata in compagnia di Serena e Irene. Ma anche in questo caso non tutto andrà come previsto.

Un posto al sole anticipazioni: un furto a casa di Marina

Secondo quanto riportano le anticipazioni di Un posto al sole della prossima settimana, Vittorio entrerà in crisi dopo il bacio da lui scambiato con Anita.

Il giovane Del Bue, seguendo perfettamente le orme del padre, sarà sempre più confuso non riuscendo a destreggiarsi tra la presenza costante di Alex e le provocazioni di Anita. Marina vivrà un momento di grande fragilità, sentendosi sola come non mai a causa dell'assenza di Alice ed Elena. A ciò si aggiungeranno i dissapori con Alberto ai Cantieri e il difficile rapporto con i dipendenti dell'azienda. A peggiorare le cose, ci sarà un'entrata in scena inaspettata: un uomo, Arturo, si introdurrà a villa Giordano e ruberà una foto di Marina.

Pubblicità

Quest'ultima accuserà ingiustamente la cameriera senza sospettare che tale persona continuerà ad aggirarsi indisturbata a casa sua. I genitori di Nadia arriveranno a Napoli per una visita ma il rapporto tra loro e Renato non sarà affatto facile. Sarà Michele ad accompagnare gli ospiti per le vie della città mentre Raffaele cercherà di aiutare Renato ad uscire felicemente da questa situazione.

Trame Un posto al sole: Diego affronta Eugenio

Le puntate di Un posto al sole in onda dal 24 al 28 giugno proseguono rendendo noto che Diego continuerà a sospettare di Eugenio, pensando che sia lui l'amante di Beatrice.

Per tale ragione comincerà a pedinarlo e arriverà sul punto di compiere un gesto estremo per vendicarsi di lui. In seguito al tentativo di investimento, Nicotera sarà indeciso se allertare o meno la prefettura mentre Diego deciderà di affrontarlo direttamente, per chiarire il possibile tradimento ai danni di Viola. Leonardo organizzerà un pranzo a sorpresa durante il quale Filippo apprenderà di dover partire insieme al padre per Londra. Sarà così che Serena e Irene si troveranno a trascorrere una giornata di vacanza proprio insieme a Leonardo anche se non tutto andrà come previsto.