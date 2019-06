Non è un buon momento per i fratelli Giordano; Patrizio sta facendo i conti con i demoni della dipendenza, mentre Diego si troverà a dover affrontare una dura prova, quando verrà a conoscenza del segreto che nascondeva Beatrice. Nel frattempo si vivranno attimi di puro terrore al Vulcano in seguito alla terza rapina che stavolta avrà conseguenze traumatiche per diversi personaggi. Le anticipazioni degli episodi di Un posto al sole che andranno in onda dal 10 al 14 giugno, relative a queste due drammatiche storyline, assicurano tante novità.

Pubblicità

Pubblicità

Beatrice ha una relazione

Negli episodi precedenti di Un posto al sole, Diego (Francesco Vitiello) ha provato a mettere insieme i pezzi della sua vita; il ragazzo ha trovato un nuovo lavoro e ha lasciato Palazzo Palladini per trasferirsi in un appartamento tutto suo. Nei prossimi episodi di Upas, si apprenderà che Diego non ha mai dimenticato la sua ex Beatrice (Marina Crialesi), inoltre presto il ragazzo dovrà affrontare una dura realtà. Diego scoprirà che Beatrice ha una nuova relazione e questo scatenerà in lui un fortissimo senso di inadeguatezza e gelosia.

Diego Giordano apprende la nuova relazione di Beatrice

Non vengono forniti dettagli sull'identità di questa misteriosa persona che avrà una storia con Beatrice, anche se qualcuno ha ipotizzato che possa trattarsi di Aldo Leone, un affascinante avvocato di successo che apparirà nel mese di giugno e che avrà il volto del bello e tenebroso Luca Capuano. C'è da dire che non esiste nessun dettaglio ufficiale sulla persona che si accompagnerà a Bea, nemmeno il suo genere sessuale, quindi bisognerà pazientare un po' per saperne di più.

Pubblicità

Un nuovo pericolo al bar Vulcano

Nei prossimi episodi si tornerà a parlare del personaggio di Arianna (Samanta Piccinetti) e della questione, quanto mai attuale, della difesa personale. Come era prevedibile questa storyline non si concluderà con la ragazza che mette la pistola in un cassetto del caffè Vulcano, ma avrà un seguito di fortissimo impatto narrativo. Il Vulcano si troverà a dover affrontare la terza rapina, ma questa volta ad attendere i due rapinatori ci sarà Arianna armata e determinata a reagire al sopruso.

Mimmo torna ad essere cattivo

In molti avevano sperato che Mimmo (Antonio Fattorusso), grazie all'aiuto di Rossella (Giorgia Gianetiempo), potesse ravvedersi, ma nei prossimi episodi non ci sarà nessun processo di redenzione anzi il ragazzo si farà trascinare dall'amico Maurizio (Andrea Galasso) nella terza rapina al Vulcano. I due ragazzi, incuranti del pericolo che li attende, pianificheranno il loro colpo, ma questa volta le conseguenze del loro gesto, saranno drammatiche e coinvolgeranno diversi personaggi a più livelli narrativi.