Nei prossimi episodi di Un posto al sole, verrà aperta una nuova storyline che ci permetterà di conoscere un personaggio che entrerà nella vita di Marina Giordano. La donna, dopo aver notato degli insoliti furti avvenuti nella sua villa, deciderà di installare un servizio di videosorveglianza per capire chi possa essere il colpevole e la scoperta che farà sarà a dir poco sorprendente. Nel frattempo Michele deciderà di continuare con il suo intento di aiutare Mimmo, e per farlo si spingerà un po' oltre. Di seguito le anticipazioni degli episodi di Un posto al sole, relative a queste storyline, che andranno in onda fino al 5 luglio.

Qualcuno sta spiando Marina

Con Elena (Valentina Pace) a Londra già da un po' e Alice (Fabiola Balestriere) che la raggiungerà, Marina si ritroverà ad essere nuovamente sola nella sua enorme villa, ma presto questo sarà il più piccolo dei suoi problemi. Mentre la Giordano (Nina Soldano) sarà intenta a rimuginare sulla sua vita, non si renderà conto che un uomo anziano e malandato la sta spiando da dietro una siepe. In seguito tale individuo riuscirà ad entrare in casa dove ruberà del cibo dal frigorifero e una vecchia foto che ritrae Marina da giovane.

La donna inizialmente minimizzerà l'accaduto incolpando la cameriera Antonietta (Giovanna Landolfi), ma successivamente dovrà ricredersi e, dinanzi alla convinzione che qualcuno si aggiri nella sua casa, deciderà di installare delle telecamere di videosorveglianza per venire a capo del mistero.

Marina conosce già Arturo

Dopo aver installato le telecamere in tutta la villa, Marina visionerà i diversi filmati per scoprire l'identità di questo misterioso uomo che la spia, e che dovrebbe rispondere al nome di Arturo.

Il colpo di scena verrà dato dal fatto che la Giordano osservandolo, sembrerà aver capito effettivamente chi sia quest'uomo. Non ci vengono forniti ulteriori dettagli su chi possa essere questo personaggio e cosa possa volere da Marina. Gli unici punti sicuri sono che è un uomo anziano e malandato, che arriva dal passato di Marina, che attualmente vige in condizioni di indigenza e soprattutto che la Giordano sa bene chi sia.

Michele pronto ad aiutare Mimmo

Rimasto colpito dalla fragilità di Mimmo (Antonio Fattoruso), Michele (Alberto Rossi) deciderà di non abbandonare il ragazzo e porterà avanti il suo progetto di sostenerlo.

Michele cercherà di rimanere il più aggiornato possibile sullo stato processuale del ragazzo, ma non si limiterà solo a questo. Saviani successivamente deciderà infatti di parlare con i genitori di Mimmo e dopo questo incontro si convincerà ancora di più che aiutarlo sia la cosa giusta da fare.