Questa settimana, ad Un posto al sole, accadrà un evento molto drammatico che stravolgerà la vita di diversi personaggi. Mimmo, dopo aver ricevuto un'amara delusione da parte di Rossella, tornerà ad essere un delinquente e deciderà, assieme al suo amico Maurizio, di tentare il terzo colpo al Vulcano, solo che questa volta la loro azione avrà conseguenze molto gravi, poiché ad attenderli ci sarà Arianna armata. Di seguito le anticipazioni, degli episodi di Un posto al sole che andranno in onda dal 10 al 14 giugno relative a questa sconvolgente storyline.

I problemi dell'adozione

La settimana di Andrea (Davide Devenuto) e Arianna (Samanta Piccinetti) inizierà in modo insolito con l'inattesa visita da parte di un assistente sociale. Durante questo incontro, i due dovranno fare i conti con la dura realtà e capiranno quanto sia difficile per una coppia poter ottenere l'adozione di un bimbo. Questa delusione turberà molto i loro animi, ma successivamente i due dovranno affrontare un'altra drammatica prova.

Nelle puntate precedenti, i fan avevano sperato in un processo di redenzione per Mimmo (Antonio Fattorusso) ma purtroppo il ragazzo, dopo aver capito di dover rinunciare definitivamente a Rossella (Giorgia Gianetiempo) e dopo essere stato bocciato, si perderà totalmente. Mimmo deciderà assieme al suo amico/complice Maurizio (Andrea Galasso) di organizzare una nuova rapina al Vulcano per guadagnare soldi facili e spassarsela.

Attenzione perché l'incontro/scontro che c'è stato tra Mimmo e Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) acquisterà un'importante valenza durante la rapina, dato che in quel momento saranno presenti al locale sia Pat che Vittorio (Amato Alessandro D'Auria) che si troveranno, loro malgrado, ad essere coinvolti.

Mimmo e Maurizio, totalmente fuori controllo, entreranno nel caffè Vulcano ad armi spianate urlando e minacciando i clienti.

A questo punto accadrà qualcosa di molto importante ai fini della trama, dato che Mimmo noterà Patrizio seduto a un tavolino. Mentre uno dei malviventi terrà Vittorio a bada con la pistola, l'altro (dalle immagini sembrerebbe proprio Mimmo) solleverà Patrizio di peso. Saranno attimi di pura tensione e Arianna, visibilmente impaurita, deciderà di prendere la sua pistola e puntarla verso i due rapinatori. A questo punto non vengono forniti ulteriori dettagli, non ci è dato sapere se Arianna deciderà di sparare e se qualche personaggio rimarrà ferito o morirà, ma viene chiarito che accadrà qualcosa di irreparabile e che la reazione della donna stupirà tutti i fan.