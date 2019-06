Continuano le storie dei protagonisti della soap opera spagnola, 'Una vita'. Le anticipazioni delle puntate che vanno da lunedì 24 a sabato 29 giugno rivelano l'avvio dei lavori riguardanti l'apertura dell'associazione per aiutare i soldati prigionieri ad essere rimpatriati, durante i quali Arturo si troverà alle prese con una stanchezza preoccupante, ma farà finta di non avere nulla. La situazione si complicherà per il colonnello dopo aver sentito Silvia dire ad Esteban di non sapere se, per amore di Arturo, riuscirà a far a meno della vita avventurosa che conduceva quando era una spia.

Blanca intanto giungerà alla decisione di tornare a vivere sotto lo stesso tetto della madre con la speranza di poter venire a conoscenza della verità. La giovane donna vorrà trovare il piccolo Moises e dovrà capire se la madre sia coinvolta nella vicenda.

Rosina non sopporta la presenza di Jacinto come giardiniere nella sua villa

Rosina sarà stanca della presenza di Jacinto come giardiniere della sua villa, ma farà i conti con l'opposizione di Liberto che non vuole licenziare il dipendente.

Flora sarà pronta a ogni sacrificio pur di salvare Pena dal tentativo di arresto e assumerà l'uomo come cameriere a La Deliciosa. Il nuovo dipendente si renderà artefice di una serie di errori all'interno della pasticceria. Rosina si arrabbia con Jacinto, colpevole di stare giocando a carte con Liberto invece di occuparsi del giardino. Arturo si troverà alle prese con la gelosia nei confronti di Esteban e Silvia.

Diego chiede a Blanca di partire con lui in Svizzera

Diego chiederà a Samuel di prendersi cura di Blanca (Elena Gonzalez), quest'ultima durante una passeggiata con Leonor, vede una donna con un bambino che ha gli stessi indumenti di Moises.

La Hidalgo, con fatica, convince l’amica a restituire il bambino a colei che sembra la sua legittima mamma. Si creeranno delle incomprensioni nel rapporto tra Arturo e Silvia (Elia Galera) al punto che Celia si dimostrerà disponibile nei confronti dell'amica proponendole di vivere a casa sua nell'attesa che si risolvano i problemi. Intanto Diego (Ruben De Eguia) proporrà a Blanca di trascorrere una vacanza in Svizzera con l'intento di incontrare Jaime.

Leonor presenterà nella pasticcera il libro basato sull'autobiografia di Cesar Cervera, ma ci saranno delle complicazioni dopo l'arrivo di Pena. Silvia e Arturo giungeranno a un chiarimento e si diranno pronti per organizzare le nozze. Il generale sarà deciso a proseguire la collaborazione con Esteban nell'associazione.