Le prossime puntate di Una vita, in onda dal lunedì al sabato su Canale 5, continueranno ad essere concentrate sulla certezza di Blanca riguardanti le sorti del suo bambino: non ha partorito una neonata (morta) ma un maschietto che potrebbe essere stato rapito quando lei ha perso i sensi. Convinta che Ursula abbia avuto un ruolo in quanto accaduto, Blanca deciderà di tornare a casa della madre per tenere sotto controllo i suoi movimenti. Ma ben presto la situazione rischierà di sfuggirle di mano soprattutto quando incontrerà per caso una donna con un bambino che, a suo dire, indosserà proprio i vestitini del bambino.

Seguirà un periodo concitato, durante il quale la protagonista femminile della soap comincerà a credere di essersi sbagliata sulle dinamiche del parto. Ma grazie ad una pista fornita da Carmen, Diego finalmente scoprirà che il piccolo è vivo e si metterà alla sua ricerca mentre Blanca affronterà la madre per farle confessare la verità.

Una Vita anticipazioni: Blanca continua ad indagare

Ci vorrà ancora del tempo prima che la verità su Moises venga a galla e Blanca possa abbracciare il suo bambino.

Le anticipazioni di Una Vita sulle puntata dal 24 al 29 giugno rivelano che la giovane continuerà ad essere certa di avere dato alla luce un maschietto, che potrebbe poi essere stato preso da Ursula. Per questo, deciderà di tornare a casa e vivere sotto lo stesso tetto della madre e di Samuel. Sarà questo, a suo dire, l'unico modo per scoprire dove si trova il neonato. Nel frattempo, però, accadrà un fatto che porterà la donna a perdere il controllo: durante un passeggiata vedrà una donna insieme ad un bambino che indosserà gli stessi vestitini di Moises.

Leonor avrà il suo bel da fare a convincere l'amica a restituire il piccolo a colei che si proclamerà la sua mamma legittima. Nei giorni successivi, Blanca comincerà a pensare che è giunto il momento di rassegnarsi all'inevitabile, accettando la proposta di Diego di partire insieme per la Svizzera. Ma questo stato d'animo non sarà destinato a durare a lungo.

Trame Una Vita: la scoperta di Diego

Proseguendo con le anticipazioni di Una Vita, esse rivelano che Diego riceverà una soffiata da Carmen e riuscirà a trovare il convento in cui Ursula ha nascosto Moises.

Qui troverà gli indizi decisivi che gli permetteranno di riportare a Blanca la notizia che lei desiderava: Moises è vivo! A questo punto, sarà necessario effettuare nuove indagini, motivo per cui la giovane mamma deciderà di restare a casa della madre, fingendo di essersi rassegnata al lutto, proprio come la bigotta Cristina l'aveva indotta a credere. Ma la pazienza e il desiderio di riabbracciare il neonato sarà troppo grande e alla fine Blanca deciderà di correre ai ripari, obbligando la madre a parlare e a confessare il suo crimine.

Le farà credere di voler dare un ultimo saluto alla sua bambina in cimitero prima di farsi ricoverare in clinica. E proprio qui accadrà la resa dei conti tra loro anche se, ancora una volta, Ursula mentirà pur di tenere per sé il doloroso segreto.