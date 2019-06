Continua il successo della soap opera 'Una vita' che si distingue per la capacità di tenere incollati al piccolo schermo milioni di telespettatori italiani. Gli spoiler degli appuntamenti che vanno da lunedì 3 fino a sabato 8 giugno fanno notare che Samuel affronterà un periodo complesso. L'uomo sarà affranto dai sensi di colpa e avrà intenzione di raccontare la verità in merito all'assassinio di Jaime, rendendosi protagonista di un confronto con Ursula.

Quest'ultima riuscirà nell'intento di far tornare sui propri passi il fratello di Diego e Samuel cambierà idea. Diego e Blanca metteranno da parte le incomprensioni e decideranno di stare insieme. La giovane donna metterà al corrente il marito delle violenze subite dal fratello. Diego avrà una forte reazione, ma non vorrà commettere un altro errore uccidendo Vinas nell'intento di vendicare la morte di Martin. In pasticceria Rosina si scaglierà contro Liberto e per il comportamento assunto nei confronti dell'uomo, la donna verrà portata in prigione. Liberto dal canto suo, sentirà la pressione dovuta ai pettegolezzi per via del bacio con Flora.

Una Vita anticipazioni, Blanca partorisce

Le indagini di Samuel

Samuel vorrà mettersi sulle tracce di Diego e si troverà alle prese con una scoperta inaspettata. L'Alday si renderà conto del fatto che il fratello ha trovato rifugio nella villa di famiglia e chiederà aiuto a Mendez nella speranza che possa impedirgli di fuggire in compagnia di Blanca. Casilda intanto abbandonerà gli abiti da lutto. Silvia si accorgerà che i residenti di Acacias non approvano la relazione con Arturo perché hanno iniziato la convivenza, ma non si sono sposati.

Inigo vorrà indagare sul motivo per il quale Leonor si dimostra sfuggente e potrà godere del supporto di Trini. Diego e Blanca (Elena Gonzalez) metteranno in atto la loro fuga ma dovranno fare i conti con altri ostacoli. I due innamorati saranno infatti attaccati da un gruppo di briganti. La giovane donna sarà costretta a partorire in un campo abbandonato.

Il pentimento del fratello di Diego per il male commesso nei confronti dei due innamorati

Blanca, prima dello svenimento, capirà di aver dato alla luce un maschio.

Samuel si dimostrerà pentito per il male commesso nei confronti di Diego e della compagna al punto che arriverà ad aiutare i due innamorati distraendo Ursula. L'Alday consiglierà ai due fuggitivi di allontanarsi da Acacias. Inigo nel frattempo sarà stanco di nascondere i suoi sentimenti, arrivando a fare una proposta inaspettata a Leonor.

I giornali riserveranno una certa importanza alla missione compiuta da Silvia e Arturo, riusciti nell'intento di scappare all'attentato organizzato da Zavala.

Casilda (Marita Zafra) farà i conti con la realtà dopo aver ricordato la morte di suo marito e scoppierà in lacrime. Jacinto (Jona Garcia) sarà pronto per fare ritorno in città. Infine Ursula si arrabbierà con Samuel dopo aver saputo che l'uomo ha permesso a Blanca di fuggire con Diego.