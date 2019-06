La convinzione che Moises sia vivo continuerà a tenere banco anche nelle puntate di Una vita della prossima settimana. La telenovela spagnola andrà in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 14:10 su Canale 5, appena dopo Beautiful, risulterà confermata anche nella prima serata del sabato su Rete 4. Grazie a questo gradito episodio extra, le trame della serie iberica andranno avanti velocemente, concentrandosi ancora sulla difficile situazione in cui Blanca si troverà.

Se da un lato lei sarà certa che Ursula sia coinvolta nella sparizione del bambino, dall'altro Diego farà all'amata una sorprendente proposta: partire insieme per la Svizzera per andare a far visita a Jaime. Ciò significherà scoprire anche la verità sul decesso dell'uomo, motivo per cui Samuel non potrà fare altro che tentare di convincere il fratello a cambiare idea.

Una Vita anticipazioni: Blanca torna dalla madre

Le anticipazioni di Una Vita relative alle puntate in onda dal 24 al 29 giugno rendono noto che Blanca deciderà di tornare a vivere con la madre e Samuel per scoprire cosa sia accaduto a Moises.

La giovane continuerà ad essere convinta che Ursula sia coinvolta nella sparizione del neonato. Tale decisione verrà approvata anche da Diego, che chiederà al fratello di occuparsi di Blanca fino a quando lui sarà riuscito a farsi perdonare. Durante una passeggiata insieme a Leonor, la figlia di Ursula perderà il controllo nel vedere un neonato indossare degli abiti appartenenti proprio a Moises. Ne conseguirà uno scontro acceso, durante il quale Blanca tenterà di sottrarre il bambino a colei che si dichiarerà come la sua legittima madre. L'accaduto giungerà alle orecchie della dark lady che riuscirà a manipolare la situazione a suo vantaggio.

Trame Una Vita: il segreto di Samuel è in pericolo

Per aiutare l'amata a superare il lutto, Diego le proporrà di partire insieme per la Svizzera. Stando alle anticipazioni di Una Vita, tale proposta spaventerà Samuel dato che l'intento del fratello sarà di andare a visitare Jaime. Sulle prime Blanca rifiuterà la proposta ma poi cambierà idea, chiedendo a Diego di partire il prima possibile. Arturo comincerà a sentirsi debole ma gli strani sintomi verranno da lui minimizzati.

Mentre sarà apparentemente addormentato, il colonnello sentirà Silvia rivelare ad Esteban di non essere sicura di volere abbandonare la sua vita da spia. Il rapporto tra quest'ultimo e Silvia scatenerà la gelosia di Valverde che deciderà di far installare un telefono in casa per evitare i loro frequenti incontri. Ne conseguirà un duro litigio, durante il quale Arturo accuserà l'amata di avere dubbi sul loro amore.